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У Зеленского отреагировали на решение КСУ по антикоррупционным законам

У Зеленского отреагировали на решение КСУ по антикоррупционным законам
22:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Решение Конституционного суда Украины против антикоррупционной инфраструктуры может негативно повлиять на европейскую интеграцию Украины и на и безвизовый режим в частности. 27 октября КСУ принял решение отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Об этом в комментарии "РБК- Украина" заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский.

По словам Вениславского, по информации из его источников, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но ответственности за незаконное обогащение это не касается.

Он также отметил, что было отменено право НАПК вести мониторинг расходов и доходов судей.

На данный момент вопрос о внесении изменений в антикоррупционное законодательство, будет рассмотрен после изучения мотивов решения КСУ, заявляет представителя президента.

Представительница Верховной Рады в Конституционном суде в своем Фейсбуке заявила, что после принятия такого решения Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал.

"Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями", - отметила она добавив, что само решение также сомнительно и по содержанию.

В Офисе президента отметили, что хотя текст решения КСУ еще не опубликован, общество уже "услышало немало спекулятивных политических заявлений, которые существенно искажают позицию государства и президента". В сообщении также сказано, что до сегодняшнего дня созданная электронная система контроля состояния должностных лиц работала эффективно.

В ОП уверены, что «нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности».

«К сожалению, в Украине все еще «бизнесмены от политики», которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит - честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически», - сказано в сообщении.

Читайте также в материале "Телеграф": В сети активно критикуют решение, принятое 27 октября, Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

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Украина, КСУ, Владимир Зеленский, Федор Вениславский.

Автор:

Телеграф
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