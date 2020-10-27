Конец эпохи борьбы с коррупцией: в сети обсуждают решение КСУ по ответственности за недостоверное декларирование

В сети активно критикуют решение, принятое 27 октября, Конституционного суда Украины, который отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
В "Телеграфе" собрали подборку из реакций соцсетей.
Народный депутат Александра Устинова в своем Фейсбуке заявила, что - "Это убийство всей системы декларирования, ведь теперь можно писать, что ты бездомный, иметь оффшоры - и за это все - максимум штраф", - отметив, что вероятно "слугам" и другим депутатам не хочется объяснять, откуда в декларации после года работы в парламенте появляются заоблачные цифры, элитные авто и квартиры.
По словам нардепа Андрея Денисенко, это "Конец эпохи борьбы с коррупцией", - об этом он сообщил в Фейсбук.
Политический журналист Петр Шуклинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, руками подконтрольного Конституционного суда "добил перспективы Украины".
"Только КСУ поддержал иск ОПЗЖ и партии Коломойского и отменил антикоррупционную реформу - одно из немногих достижений страны последних лет", - подчеркнул Шуклинов.
Член парламента Борислав Береза в своем Телеграм-канале отметил, что "это фактически обнуляет борьбу с коррупцией в Украине, легализуя все активы, которые ранее чиновники не могли объяснить".
Журналист Сергей Руденко на своей странице в Фейсбук заявил, что нынешний состав Конституционного суда нужно немедленно расформировать.
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