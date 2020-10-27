В Кабмине объяснились по поводу передачи денег для онкобольных на ремонт дорог

Приняние решения по перераспределению средств для проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволит обеспечить его полную реализацию в следующем 2021 году.

Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

По заявленной информации, власти поддержали решение по перераспределению средств по инициативе Министра здравоохранения Максим Степанова. Отмечается что затраченные в этом году деньги фонда будут предусмотрены в следующем 2021 году для завершения данного проекта.

В Минэкономики уже внесли постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году.

Стоит напомнить, что в Украине до сих пор не смогли закупить ни одного апарата ИВЛ из коронавирусного фонда, при том, что на ремонт дорог потратили уже 16,33 млрд. гривен.

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