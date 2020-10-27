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Ермак признал промах с COVID-фондом Зеленского

Ермак признал промах с COVID-фондом Зеленского
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф

Чуть больше половины средств фонда по борьбе с коронавирусом были направлены в Украине на ремонт и строительство дорог. В Офисе президента объясняют, что так его назвали ошибочно.

В Украине в апреле парламент создал фонд по борьбе с коронавирусом, размер которого составил почти 65 млрд. гривен. Порядком, утвержденным Кабмином, предусматривалось использование средств на покупку медицинских товаров и услуг, а также финансовую поддержку медиков, работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения в условиях эпидемии коронавируса, выплаты безработным и другим социально незащищенным категориям населения.

В июне 53,1% фонда, а это почти 35 млрд. гривен, Верховная Рада Украины разрешает использовать на строительство и ремонт дорог. Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию "Бабель" заявил, что на самом деле никакого специального COVID-фонда не было, его якобы так назвали ошибочно.

Ермак уточняет, что на ремонт и строительство дорог в 2020-м году предполагали потратить 85 млрд. гривен. Часть этой суммы, а именно те самые 35 млрд. гривен, Украина должна была получить в виде штрафов, которые российский "Газпром" платит украинском "Нефтегазу". При проведении секвестра бюджета (принудительного сокращения расходов) был создан спецфонд, который назвали фондом по борьбе с коронавирусом.

"Думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд", - подчеркнул Ермак и уточнил, что в этот фонд "Нефтегаз" перечислил около 28 мдрд. гривен, а Министерство инфраструктуры суммарно получило из него 35 млрд. гривен.

В Украине на 27 октября за сутки умерло 126 человек - такой резкий скачок смертности произошел после выборных выходных. 

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Все по теме:

Дороги, Ремонт, Коронавирус, Андрей Ермак, Офис Президента, COVID-фонд.

Автор:

Телеграф
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