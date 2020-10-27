После выборов в Украине новая вспышка заболеваемости COVID-19

На 9:00 27 октября в Украине зарегистрировано 6677 новых случаев коронавируса, а умерло 126 человек.

Таковы данные системы мониторинга СНБО.

Показатель смертности резко пошел вверх после выборных выходных, если на 26 октября COVID-19 унес жизнь 73 человек, то на 26 октября – уже 126. В лидерах остается Львовская область, где за сутки умерло 14 человек, выявлено 478 новых случая.

На втором месте Харьковская, Житомирская и Сумская области, где летальным исходом закончилась болезнь для 9 больных коронавирусом. При этом, если на Харьковщине зафиксировано больше всего больных по стране – 556, то на Житомирщине этот показатель на уровне 345 человек, а Сумщине – 205.

В лидерах по уровню заболеваемости также Киев, где 525 заболевших за сутки и 7 летальных исходов, Одесская область, здесь 461 больной и 5 смертей, также в Киевской области умерло 8 человек, а заболело 311.

В целом по Украине COVID-19 заболело 355 601 человек, из которых 6 590 умерло. Смогли преодолеть инфекцию и выздороветь 145 336 украинцев.

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун разъяснила, что определить больный вы коронавирусом или нет, можно только, проведя тест.