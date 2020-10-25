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За неделю в Украине коронавирус убил почти 800 больных

За неделю в Украине коронавирус убил почти 800 больных
09:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter

25 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 6088 новых случаев. Всего проведено 3025148 тестирования методом ПЦР.

За последнюю неделю, с 19 по 25 октября включительно, в Украине зафиксировали 44,626 новых случаев заражения  и 784 смерти.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6391 человек, 102 из них за сутки, - смотрите, где ситуация с коронавирусом самая опасная в Украине.

За сутки выздоровели 1753 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 9244 случая;
  • Волынская область - 12 222 случая;
  • Днепропетровская область - 12 916 случаев;
  • Донецкая область - 8508 случаев;
  • Житомирская область - 12 188 случаев;
  • Закарпатская область - 12 972 случая;
  • Запорожская область - 7972 случая;
  • Ивано-Франковская область - 18 292 случая;
  • Кировоградская область - 2028 случаев;
  • г. Киев - 34054 случаи;
  • Киевская область - 14544 случаи;
  • Львовская область - 27 273 случая;
  • Луганская область - 3169 случаев;
  • Николаевская область - 6935 случаев;
  • Одесская область - 21 831 случай;
  • Полтавская область - 7876 случаев;
  • Ровенская область - 17 469 случаев;
  • Сумская область - 10 403 случая;
  • Тернопольская область - 19 050 случаев;
  • Харьковская область - 32 772 случая;
  • Херсонская область - 3141 случай;
  • Хмельницкая область - 13 300 случаев;
  • Черновицкая область - 19 405 случаев;
  • Черкасская область - 8034 случая;
  • Черниговская область - 7900 случаев.

Активных больных сегодня 195 599, прирост за сутки - 4233.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки обнаружили в Харьковской - 660, Житомирской - 440, Хмельницкой - 437, Львовской области - 405 и Киеве - 359.

Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 7014 случаев коронавируса.

Стоит заметить, что 23 октября на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был обновлен список городов в Украине в "красной зоне".

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Статистика, Регионы, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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