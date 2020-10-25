За неделю в Украине коронавирус убил почти 800 больных

25 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 6088 новых случаев. Всего проведено 3025148 тестирования методом ПЦР.
За последнюю неделю, с 19 по 25 октября включительно, в Украине зафиксировали 44,626 новых случаев заражения и 784 смерти.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6391 человек, 102 из них за сутки, - смотрите, где ситуация с коронавирусом самая опасная в Украине.
За сутки выздоровели 1753 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Активных больных сегодня 195 599, прирост за сутки - 4233.
Больше всего новых случаев коронавируса в сутки обнаружили в Харьковской - 660, Житомирской - 440, Хмельницкой - 437, Львовской области - 405 и Киеве - 359.
Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 7014 случаев коронавируса.
Стоит заметить, что 23 октября на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был обновлен список городов в Украине в "красной зоне".