За неделю в Украине коронавирус убил почти 800 больных

25 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 6088 новых случаев. Всего проведено 3025148 тестирования методом ПЦР.

За последнюю неделю, с 19 по 25 октября включительно, в Украине зафиксировали 44,626 новых случаев заражения и 784 смерти.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6391 человек, 102 из них за сутки, - смотрите, где ситуация с коронавирусом самая опасная в Украине.

За сутки выздоровели 1753 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 9244 случая;

Волынская область - 12 222 случая;

Днепропетровская область - 12 916 случаев;

Донецкая область - 8508 случаев;

Житомирская область - 12 188 случаев;

Закарпатская область - 12 972 случая;

Запорожская область - 7972 случая;

Ивано-Франковская область - 18 292 случая;

Кировоградская область - 2028 случаев;

г. Киев - 34054 случаи;

Киевская область - 14544 случаи;

Львовская область - 27 273 случая;

Луганская область - 3169 случаев;

Николаевская область - 6935 случаев;

Одесская область - 21 831 случай;

Полтавская область - 7876 случаев;

Ровенская область - 17 469 случаев;

Сумская область - 10 403 случая;

Тернопольская область - 19 050 случаев;

Харьковская область - 32 772 случая;

Херсонская область - 3141 случай;

Хмельницкая область - 13 300 случаев;

Черновицкая область - 19 405 случаев;

Черкасская область - 8034 случая;

Черниговская область - 7900 случаев.

Активных больных сегодня 195 599, прирост за сутки - 4233.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки обнаружили в Харьковской - 660, Житомирской - 440, Хмельницкой - 437, Львовской области - 405 и Киеве - 359.

Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 7014 случаев коронавируса.

Стоит заметить, что 23 октября на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был обновлен список городов в Украине в "красной зоне".