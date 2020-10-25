Очаги COVID-19 сместились: в каких регионах Украины проще всего заразиться

25 октября в Украине зафиксировано 6088 новых случаев заражения коронавирусной инфикцией. Интересно, что за последнюю неделю несколько изменился список регионов с самой критической ситуацией.

Больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки обнаружили в Харьковской - 660, Житомирской - 440, Хмельницкой - 437, Львовской области - 405 и Киеве - 359.

По статистике, просматриваются тенденции к увеличению числа больных и смертей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. По смертности за последние сутки - по 10 летальных в Киеве, Львове и Житомире.

В целом, в Киеве и Полтаве несколько снизились показатели смертности.

Напомним, что еще 21 октября очагами коронавирусной инфекции были Киев (23 смерти), Полтавская область (21 смерть), а также Львовщина (14) и Харьковщина (10 смертей). В Днепропетровской области – 17 человек умерло (до этого максимум был 18). В Винницкой и Ивано-Франковской областях – по 4 рекордных смерти.

Так, к концу этой недели (25 октября) акценты смертности в областных центрах сместились.

В целом с начала эпидемии в стране зарегистрировали 6 289 смертей среди пациентов с COVID-19.