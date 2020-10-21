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В Киеве и трех областях Украины новые рекорды смертности от коронавируса: где ситуация хуже всего

В Киеве и трех областях Украины новые рекорды смертности от коронавируса: где ситуация хуже всего
11:44 Сегодня Телеграф
За минувшие сутки Полтавская область по смертности догнала столицу, имея в разы меньше заболевших.

В среду, 21 октября, в Украине зафиксировали новый суточный рекорд смертности от коронавируса COVID-19, - больше всего летальных случаев приходится на Киев, Полтавскую, Львовскую и Харьковскую области.

В Киеве за сутки умерли 23 больных, и всего на два меньше, 21 летальный случай, зарегистрирован в Полтавской области. При этом в регионе произошел резкий скачок заболеваемости – за сутки 580 новых диагнозов, при том, что накануне было всего 249. И это на фоне того, что с начала эпидемии на Полтавщине заболели COVID-19 всего 6880 человек. Для сравнения, в Киеве этот показатель составляет 31869 человек.

Рекордное количество смертей за сутки зафиксировано также на Львовщине (14) и Харьковщине (10). В Днепропетровской области – 17 человек умерло (до этого максимум был 18). В Житомирской области третий раз подряд максимальные пять смертей, в Винницкой и Ивано-Франковской областях – по 4 рекордных смерти.

21 октября стало также известно, что Киеве из-за осложнений от COVID-19 умерла 21-летняя активистка Инна Волкова

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Киев, Украина, Львовская область, Харьковская область, Смертность, Полтавская область, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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