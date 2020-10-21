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"Опасны так же, как и коронавирус": врач назвал реальную угрозу жизням в пандемию COVID-19

"Опасны так же, как и коронавирус": врач назвал реальную угрозу жизням в пандемию COVID-19
Обновлено 10:01 Сегодня Телеграф
Английский врач Мириам Стоппард активно выступает против антипрививочного настроения, которое обострилось в мире в период пандемии COVID-19, и считает его таким же опасным, как сам вирус

Доктор Стоппард отмечает, что в то время, как растут показатели заболеваемости коронавирусом в разных странах, многие возлагают надежды на появление вакцины.

- Но есть группа людей, которые принципиально выступают против использования вакцин, несмотря на то, что у них полно данных, показывающих, что они эффективны, безопасны и могут спасти планету от вспышек смертельных заболеваний, - отмечает Мириам Стоппард на страницах издания Mirror

Доктор Стоппард сравнивает такое яростное отрицание фактов и науки при отрицании необходимости вакцинации с религиозным фанатизмом, который не потерпит никакой религии, кроме собственной. Также медик подчеркивает, что разрушительная природа Covid-19, важность защиты от которого настолько высока, что могла бы вызвать «вспышку рационального мышления» в сообществе противников вакцин.

- К сожалению, этого не произошло, - продолжает доктор. - Во всем мире прошли протесты против изоляции и вакцинации. В США вирусолог и советник Дональда Трампа по Covid-19 Энтони Фаучи, сказал, что маловероятно, что в Америке будет всестороннее внедрение вакцины против коронавируса. Привитыми могут быть 70-75% населения, что недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Доктор Фаучи также сетует на «общее антинаучное, антиавторитетное и антипрививочное настроение» в США. Менее половины респондентов из США в недавнем опросе заявили, что сделают прививку от Covid-19.

Доктор Стоппард настаивает, что такое недоверие людей к науке является в условиях пандемии смертельной угрозой для человечества.

- Отказ признать научный факт вредит, - продолжила доктор Стоппард. -  Подумайте только о научной неправде, что вакцина MMR (против кори, паротита и краснухи) связана с аутизмом. В итоге мы получили отказ от прививок, что стало причиной эпидемии кори во всем мире. Мы должны твердо противостоять подобным заблуждения, потому что они будут стоить жизни многих людей. Лженаука опасна, как вирус.

Как сообщал ранее "Телеграф", британские ученые собираются начать испытывать противокоранавирусную вакцину на людях. А в Украине 21 октября побит рекорд летальных исходов от COVID-19 - за сутки умерло 140 человек. 

Читайте также: Путин предложил Украине вакцину от коронавируса, которую раскритиковали ученые

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Вакцины, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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