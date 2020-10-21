Более 140 больных умерли за сутки: коронавирус побил все антирекорды в Украине

В Украине подтвердили почти 7 тысяч новых случаев коронавирусного заболевания и более 140 смертельных исходов.

По состоянию на утро 21 октября в Украине зафиксировали новые суточные антирекорды по числу случаев заражения коронавирусом COVID-19, смертности и суммарного числа больных

За прошлые сутки в Украине выявили почти 6,7 тысяч новых случаев. Всего в стране теперь 315 826 тысяч случаев коронавирусного заблевания.

Об этом гласят данные системы СНБО, осуществляющей мониторинг ситуации с COVID-19.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 177 680 в данный момент болеющих COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 6 719 инфицированных.

За прошедшие сутки от коронавируса умер 141 украинец, всего в Украине зафиксировали 5 927 жертв COVID-19.

Напомним, во вторник, 20 октября, украинский депутат от "Слуги народа" Александр Качура заподозрил у себя коронавирус COVID-19 и рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время сдачи теста в Киеве.

Британия хочет стать первой страной, которая протестирует вакцину от коронавируса на людях, - ученые планируют взять 90 здоровых добровольцев и намеренно заразить их COVID-19.