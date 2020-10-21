Более 140 больных умерли за сутки: коронавирус побил все антирекорды в Украине

По состоянию на утро 21 октября в Украине зафиксировали новые суточные антирекорды по числу случаев заражения коронавирусом COVID-19, смертности и суммарного числа больных
За прошлые сутки в Украине выявили почти 6,7 тысяч новых случаев. Всего в стране теперь 315 826 тысяч случаев коронавирусного заблевания.
Об этом гласят данные системы СНБО, осуществляющей мониторинг ситуации с COVID-19.
Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:
Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.
Так, из 177 680 в данный момент болеющих COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 6 719 инфицированных.
За прошедшие сутки от коронавируса умер 141 украинец, всего в Украине зафиксировали 5 927 жертв COVID-19.
Напомним, во вторник, 20 октября, украинский депутат от "Слуги народа" Александр Качура заподозрил у себя коронавирус COVID-19 и рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время сдачи теста в Киеве.
Британия хочет стать первой страной, которая протестирует вакцину от коронавируса на людях, - ученые планируют взять 90 здоровых добровольцев и намеренно заразить их COVID-19.