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Среда, 21.10.2020
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Предстоит долгий путь: в Европе назвали сроки выпуска эффективной вакцины от коронавируса

Предстоит долгий путь: в Европе назвали сроки выпуска эффективной вакцины от коронавируса
Обновлено 00:00 Сегодня Телеграф
Британские ученые говорят, что на доступную вакцину от коронавируса до весны следующего года рассчитывать не стоит.

Великобритании придется пережить зиму без вакцины от коронавируса. По мнению главного научного сотрудника британского правительства Патрик Валланса, доступная вакцина в стране появится лишь весной 2021 года.  

Об этом пишет TheGuardian.

Однако, по его мнению, даже наличие вакцины не позволит полностью остановить распространение COVID-19. Валланс напомнил, что за всю историю человечеству удалось полностью искоренить лишь одну болезнь - оспу.  

Во время выступления перед объединенным комитетом по стратегии нацбезопасности палат общин и лордов, он высказал предположение, что в будущем лечение COVID-19 будет более напоминать лечение сезонного гриппа. 

Что касается разработок вакцины в других странах, то, по убеждению Валланса, мир сможет убедиться в их эффективности или неэффективности уже в ближайшие несколько месяцев. 

Также он добавил, что хотя есть наработки средств, вызывающих иммунный ответ, только испытания третьей фазы смогут действительно показать, предотвращают ли они инфицирование.  

Валланс считает маловероятным, что вакцины будут выпущены для массового пользования до весны 2021 года, но не исключил, что отдельные дозы препаратов могут быть доступны и раньше.

Как сообщалось ранее, Британия планирует стать первой страной, проведшей испытания на добровольцах - для этого отберут 90 человек, которых намерено заразят коронавирусом

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Все по теме:

Великобритания, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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