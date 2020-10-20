Вакцину от коронавируса впервые собираются тестировать на здоровых людях

Сперва планируется определить наименьшую дозу коронавируса, которая вызовет инфекцию COVID у 90 добровольцев от 18 до 30 лет, - эти люди будут инфицированы вирусом через нос и помещены на круглосуточное наблюдение, в то время как их возраст и состояние здоровья заведомо снизит риски осложнений в процессе исследований.

По словам исследователей, этот способ обеспечит самые быстрые результаты в тестировании вакцины, хотя и несет определенную угрозу для подопытных.

Об этом сообщили ВВС.

Британия хочет стать первой страной, которая протестирует вакцину от коронавируса на людях, - ученые планируют взять 90 здоровых добровольцев и намеренно заразить их COVID-19.

С их помощью ученые смогут установить, помогает ли вакцина в лечении COVID.

Стоит напомнить, что на данный момент единственной зарегистрированной вакциной от коронавируса является российский "Спутник 5", - хотя препарат испытывали с нарушениями и вокруг него идут бурные споры в научном сообществе, президент РФ ранее предлагал его Украине.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на данное предложение довольно резким способом, объяснив, какой вакциной будут лечить коронавирус украинцы.

Недавно стало известно, что в Украине ученые синтезировали вакцину, которая может помочь в борьбе с COVID-19.

Последние новости о разработке украинских препаратов для лечения коронавируса президент Украины озвучил в Верховной Раде 20 октября.