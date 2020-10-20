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Вторник, 20.10.2020
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Зеленский заявил о клинических испытаниях украинских препаратов для борьбы с коронавирусом
Зеленский заявил о клинических испытаниях украинских препаратов для борьбы с коронавирусом

Зеленский заявил о клинических испытаниях украинских препаратов для борьбы с коронавирусом

Зеленский заявил о клинических испытаниях украинских препаратов для борьбы с коронавирусом
10:50 Сегодня Телеграф
В послании президент затронул тему борьбы с коронавирусом

Во время ежегодного обращения в Верховной Раде 20 октября президент Владимир Зеленский заявил о клинических испытаниях украинских препаратов, которые минимизируют риски осложнений и смертности от коронавируса COVID-19.

Этот тезис он озвучил, говоря о том, что власть сделала для борьбы с пандемией.

"Мы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями. Да, есть прогнозированное сокращение экономики и ВВП, но оно коснулось всех стран мира. Но в сравнении с большинством стран наше падение меньше. Как и процент смертности", - сказал президент.

Напомним, львовские ученые синтезировали вакцину, которая может помочь в борьбе с коронавирусом. Ее уже испытали на нескольких добровольцах, но перед массовым выпуском она должна пройти еще клинические испытания.

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Все по теме:

Лекарства, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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