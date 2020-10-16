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Украинские ученые создали вакцину от коронавируса и уже испытали ее на добровольцах

Украинские ученые создали вакцину от коронавируса и уже испытали ее на добровольцах
Обновлено 12:34 Сегодня Телеграф

Группа львовских ученых сумела синтезировать вакцину, которая может помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19.

В интервью "Еспресо" руководитель исследований, доктор биологических наук, профессор Ростислав Белый рассказал, что ученым удалось создать практически универсальную вакцину.

"Под конкретную задачу можем досинтезировать то, к чему хотим вызвать иммунный ответ", - говорит доктор наук.

Он утверждает, что вакцину испытали на нескольких добровольцах: "С ними все в порядке, антитела образовались".

"Мы вложили в исследования много времени, усилий, а вместе с партнерами – еще много средств (более 1 млн. евро). Конечно, эту вакцину можно производить. Но это не значит, что сможем сразу колоть ее людям", - говорит профессор.

Белый уточняет, что вакцина должна прйоти клинические испытания. При этом, говоря о российской вакцине, которую активно продвигает Кремль, ученый подчеркнул, что она не могла полностью пройти клинические испытания, ведь прошло очен мало времени: "У человека образуется иммунный ответ как минимум в течение одного месяца с момента введения препарата. Должен пройти месяц, чтобы можно было исследовать эффект вакцины. Итак, фактически это уже два месяца. Нужно пройти три таких цикла. В итоге должно пройти полгода".

"Мы сделали свою вакцину за месяц. Но вы готовы рискнуть и уколоть ее себе? Не знаете, какая точно нужна доза, какое количество колоть, нужно ли делать премедикацию (предварительную медикаментозную подготовку. – Авт.). Вакцины разработаны во многих странах. Они готовы – 150 кандидатов останутся кандидатами, пока не будут утверждены регулирующими органами. Утверждением нашей вакцины мы заниматься не готовы. С нашей бюрократией надо подготовить миллион бумаг", - жалуется профессор.

Как известно, многие страны мира пытаются первыми наладить производство вакцины от COVID-19. В частности, Россия, Китай, США, Франция, Великобритания и другие. Некоторые эксперты считают, что наличие вакцины усилит позиции страны-создателя на международной арене. При этом в Украине на днях разразился громкий скандал из-за предложения нардепа Александра Качуры закупать вакцину у России.

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Вакцина, Ученые, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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