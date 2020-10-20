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Зеленский выступает в Раде с ежегодным посланием: прямая трансляция

Зеленский выступает в Раде с ежегодным посланием: прямая трансляция
09:29 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного ежегодного выступления перед нардепами поговорит о коронавирусе, Крыме, армии, а также даст важный "месседж" депутатам.

Во вторник, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении государства.

Начало обращения запланировано на 10:30

Смотрите онлайн трансляцию выступления Владимира Зеленского в Раде:

Ранее СМИ узнали основные тезисы обращения президента. Глава государства поднимет важные вопросы, касательно пандемии коронавируса COVID-19. Ожидается, что Зеленский попросит украинцев перестать пренебрегать рекомендациями Минздрава, чтобы сохранить себе жизнь.

В Украине снова введут жесткий карантин: Зеленский озвучил условие

Значительное внимание президент посвятит теме Крыма и созданию формата "Крымская платформа", который поможет скоординировать международные усилия по защите прав крымчан и деоккупации полуострова.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что из сегодняшнего послания Владимира Зеленского депутаты получат ответы на многие вопросы, которые ставят в последнее время.

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Все по теме:

Верховная Рада, Крым, Донбасс, Владимир Зеленский, Офис Президента, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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