Зеленский выступает в Раде с ежегодным посланием: прямая трансляция

Во вторник, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении государства.
Начало обращения запланировано на 10:30
Смотрите онлайн трансляцию выступления Владимира Зеленского в Раде:
Ранее СМИ узнали основные тезисы обращения президента. Глава государства поднимет важные вопросы, касательно пандемии коронавируса COVID-19. Ожидается, что Зеленский попросит украинцев перестать пренебрегать рекомендациями Минздрава, чтобы сохранить себе жизнь.
Значительное внимание президент посвятит теме Крыма и созданию формата "Крымская платформа", который поможет скоординировать международные усилия по защите прав крымчан и деоккупации полуострова.
Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что из сегодняшнего послания Владимира Зеленского депутаты получат ответы на многие вопросы, которые ставят в последнее время.