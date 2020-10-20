Зеленский выступает в Раде с ежегодным посланием: прямая трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного ежегодного выступления перед нардепами поговорит о коронавирусе, Крыме, армии, а также даст важный "месседж" депутатам.

Во вторник, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении государства.

Начало обращения запланировано на 10:30

Смотрите онлайн трансляцию выступления Владимира Зеленского в Раде:

Ранее СМИ узнали основные тезисы обращения президента. Глава государства поднимет важные вопросы, касательно пандемии коронавируса COVID-19. Ожидается, что Зеленский попросит украинцев перестать пренебрегать рекомендациями Минздрава, чтобы сохранить себе жизнь.

Значительное внимание президент посвятит теме Крыма и созданию формата "Крымская платформа", который поможет скоординировать международные усилия по защите прав крымчан и деоккупации полуострова.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что из сегодняшнего послания Владимира Зеленского депутаты получат ответы на многие вопросы, которые ставят в последнее время.