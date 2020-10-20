В Украине снова введут жесткий карантин: Зеленский озвучил условие

Зеленский назвал условие возвращения жесткого карантина в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с религиозными лидерами Украины и призвал их посодействовать борьбе с COVID-19 в нашей стране.

Зеленский во время встречи подчеркнул, что страна не может бесконечно увеличивать количество мест для больных коронавирусом, равно как и переводить все медицинские учреждения на лечение больных на COVID-19.

"Для медицинской системы Украины наступит критическая ситуация, когда ежедневно будет от 9,5 тысяч новых случаев коронавируса. Если мы будем иметь более 9,5 тысяч инфицированных ежедневно, мы будем вынуждены ввести жесткий карантин. Но в таком случае остановится экономика страны и сложно будет всем", - заявил Зеленский.

Как сообщалось ранее, утром 19 октября Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил, что за сутки обнаружили более 4,7 тысяч новых случаев заражения COVID-19, в то время, как вылечились от болезни лишь чуть более одной тысячи.

Согласно новому эпидемическому зонированию, которое вступило в силу 19 октября, в "красную зону" вошли целых 8 областных центров. При том, в Луганской области уже не осталось мест в больницах для больных на COVID-19, в Одесской и Сумской областях ситуация лишь немногим лучше, но тоже в шаге от критической.

А вот Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины делится еще более мрачным прогнозом. По его прогнозу, вскоре ежедневный прирост числа больных коронавирусной инфекцией в Украине может достичь уровня в 35 тысяч случаев за сутки.