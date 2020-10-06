Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает

Президент РФ Владимир Путин предложил Украине нашумевшую российскую вакцину от коронавируса COVID-19 "Спутник V".

Об этом проинформировали в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

"Спутник V" - это двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны РФ, и проходящая клинические исследования.

Вакцина представляет собой вирусную векторную вакцину на основе аденовируса человека, который содержит в своем геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2, вызывающую иммунный ответ. - сообщают в Википедии.

Группа ученых уже выступила с критикой вакцины - по их мнению, исследователи вакцины взяли маленькую выборку людей для проведения испытаний (всего 76 человек не из всех возрастных групп), отказались от контрольной группы с плацебо и не соблюли срок наблюдения перед публикацией выводов.

Стоит заметить, что российский Спутник V стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по смертности от коронавируса.

Ранее в ВОЗ представили прогноз, что пандемия продолжит распространяться.