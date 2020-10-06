"Предстоит трудный период": в ВОЗ оценили реальное число заболевших на COVID-19 в мире

Глава отдела по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что, по их оценкам, примерно каждый десятый человек в мире переболел коронавирусом, а это в 20 раз больше официальных подтвержденных случаев. Чиновник предупредил о "предстоящем трудном периоде", который ожидает все страны мира.
В ВОЗ подчеркнули, что подавляющее большинство людей в мире все еще подвержены риску заразиться и ожидают, что пандемия продолжит распространяться.
Оценку о том, что 780 миллионов человек заразились коронавирусом, представитель организации назвал "оптимистичной".
Райан напомнил, что среди регионов, где замечен рост числа новых случаев, находится Юго-Восточная Азия, Европа и Восточное Средиземноморье.
"Мир движется к еще одному сложному периоду", - отметил он.
По состоянию на 6 октября в мире подтверждено 35,3 миллиона случаев COVID-19 однако в ВОЗ убеждены, что эта цифра значительно ниже реальной картины.
Согласно данным СНБО, в Украине зафиксировано более 230 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.