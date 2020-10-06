"Предстоит трудный период": в ВОЗ оценили реальное число заболевших на COVID-19 в мире

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что по их оценкам коронавирусом переболели около 10% населения мира. Согласно этим данным, число инфицированных составляет 780 миллионов человек, в то время как Университет Джонса Хопкинса приводит лишь "скромные" 35,3 миллиона подтвержденных случаев.

Глава отдела по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что, по их оценкам, примерно каждый десятый человек в мире переболел коронавирусом, а это в 20 раз больше официальных подтвержденных случаев. Чиновник предупредил о "предстоящем трудном периоде", который ожидает все страны мира.

В ВОЗ подчеркнули, что подавляющее большинство людей в мире все еще подвержены риску заразиться и ожидают, что пандемия продолжит распространяться.

Оценку о том, что 780 миллионов человек заразились коронавирусом, представитель организации назвал "оптимистичной".

Райан напомнил, что среди регионов, где замечен рост числа новых случаев, находится Юго-Восточная Азия, Европа и Восточное Средиземноморье.

"Мир движется к еще одному сложному периоду", - отметил он.

По состоянию на 6 октября в мире подтверждено 35,3 миллиона случаев COVID-19 однако в ВОЗ убеждены, что эта цифра значительно ниже реальной картины.

Согласно данным СНБО, в Украине зафиксировано более 230 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.