Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса: подробности

Вакцина получила название "Спутник V" по аналогии с первым космическим спутником. Ожидается, что вакцина поступит в оборот с нового года и позволит сформировать иммунитет на пару лет.

Первая в мире вакцина от нового коронавируса SARS-COV-2, зарегистрированная в России 11 августа, получила название "Спутник V" - по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Об этом сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств РФ.

"Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V ", - говорится в объяснении названия.

Вакцине уже посвящен отдельный сайт, созданный для распространения подробной и актуальной информации о ней и для борьбы с кампанией дезинформации, развернутой в ряде международных СМИ. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Согласно информации из государственного реестра лекарственных средств, вакцина будет иметь форму раствора для внутримышечного введения. Срок годности - шесть месяцев. Вакцина показана к применению для профилактики COVID-19 у взрослых от 18 до 60 лет. Предполагается ее наличие в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем в 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Коронавирусом заразились уже более 20 миллионов, от осложнений скончались почти 740 тысяч больных.