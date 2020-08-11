Пандемия COVID-19: сколько в мире человек уже вылечились от коронавируса

Количество заразившихся коронавирусом людей в мире превысило 20 миллионов.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 20 256 562 случая коронавирусной болезни.

От осложнений болезни с начала пандемии скончались 738 937 больных, выздоровели уже 13 120 471.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

На сегодняшний день число активных больных составляет 6 397 154. В критическом состоянии находятся 64 537 или 1 % болеющих.

Антилидерами по количеству больных остаются:

США - 5 251 446

Бразилия - 3 057 470

Индия - 2 269 052

Россия - 892 654

ЮАР - 563 598

За минувшие сутки заболели еще 211 тысяч человек. Больше всего случаев снова в Индии, США и Бразилии. Скончались за сутки более 4 тысяч человек по всему миру.

В Украине заболеваемость коронавирусом держится на высоком уровне, заболели уже почти 82 тысячи человек. По данным Минздрава, по состоянию на 10 августа в стране выявили еще 1 008 случаев болезни.

Умерли от болезни 1922, при этом выздоровели 44 359. Число активных больных на сегодня составляет 35 676.