Публично открестился от России: куда пропал Сан Саныч из "Сватов" и что актер говорит о войне

69-летний Феклистов больше не живет в стране-агрессорше

Российский актер Александр Феклистов, более известен украинцам как профессор Беркович (или Сан Саныч) в украинском сериале "Сваты", пошел против путинского режима, в отличие от своих коллег — "свата" Федора Добронравова и экранной жены Людмилы Артемьевой.

Сейчас 69-летний артист не живет в России. "Телеграф" рассказывает, где сейчас Феклистов и что говорит о войне в Украине.

Александр Феклистов — что о нем известно

Родился 7 декабря 1955 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и провел детство в подмосковной Коломне. В 1982 году окончил Школу-студию МХАТ под руководством уже покойного Олега Ефремова.

После выпуска Феклистов начал работать в труппе МХАТ, а спустя несколько лет стал одним из организаторов Пятой студии театра. В 1995 году он вернулся на сцену Художественного театра, но спустя шесть лет покинул его. Также сотрудничал с театром "Сатирикон".

Александр Феклистов в молодости

Кинокарьера актера стартовала в 1984 году с фильма "Отряд". Затем он снялся в таких известных картинах, как "Плюмбум, или Опасная игра", "Сад желаний", "Ближний круг", "Прорва", "Империя под ударом" и "Обитаемый остров". Большую славу прибрел благодаря роли Александра Берковича в сериале украинского производства "Сваты".

Феклистов с украинской актрисой Анной Кошмал на съемках "Сватов"

Актер женат на Елене Феклистовой, которая ранее работала экономистом в одной из российских телекомпаний. Также у Феклистова есть трое детей (две дочери и сын) и внуки.

Александр Феклистов с женой

Где сейчас Феклистов и что говорит о войне

В 2014 году вместе с другими кинематографистами Феклистов подписал открытое письмо, в котором осуждалась агрессивная политика Путина в отношении украинских Крыма и Донбасса. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году актер осудил действия Путина. В апреле того года Феклистов записал видеообращение к украинцам, где рассказал, что россияне испытывают большой стыд из-за всего происходящего.

"Дорогие мои украинские коллеги. С кем я работал, кто меня помнит. Хочу вам выразить слова солидарности. Мы здесь в России испытываем, конечно, невероятный стыд в связи с произошедшим. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина", — сказал Феклистов.

В феврале 2025 года звезда "Сватов" дал интервью российской журналистке Катерине Гордеевой. В нем он объяснил, почему он пошел против Путина. Он регулярно наблюдал, как украинские коллеги обращались к россиянам с призывом осудить вторжение.

На вопрос о том, стыдно ли ему быть русским, Феклистов ответил: "Это вечная история — это мы или это я. Это я или это они сделали это. Конечно, это мы. И конечно, это я. Это все стало одно и то же. Это мы пришли к этому ужасу, мы, все вместе".

Как сейчас выглядит Александр Феклистов

После публичного осуждения войны спектакли с участием актера в РФ начали отменяться. В 2023 году Феклистов принял решение убраться подальше от страны-оккупантки. Сейчас он с семьей живет в Барселоне, Испания.

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