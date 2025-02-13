Добронравов предал доверие и любовь украинских фанатов

Многие российские актеры, которые полюбились зрителям благодаря украинскому комедийному сериалу "Сваты", поддержали путинский режим. Среди них актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху, а также Федор Добронравов, запомнившийся ролью Ивана Будько.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит актер-путинист и чем занимается. Мы узнали, какие у него проблемы со здоровьем.

Как изменился актер Федор Добронравов из "Сватов"

Уроженец Таганрога Федор Добронравов, который предал любовь и доверие украинской аудитории, потому что поддержал полномасштабное вторжение России, заметно постарел. Многие поклонники стали отмечать, что "Иван Будько" похудел и осунулся, а раньше выглядел более "свежим".

Федор Добронравов сейчас и во время съемок "Сватов"

Актер отпустил седую бороду, которая прибавила ему возраста и стал похож на старика. Разница ощутимая, если сравнивать его внешний вид сейчас и во время съемок сериала "Сваты".

Как изменился Федор Добронравов

Стоит также отметить, что в феврале прошлого года у актера-путиниста были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых ему пришлось взять творческую паузу.

Федор Добронравов отрастил бороду и заметно постарел

63-летний Федор Добронравов попал в больницу с жалобами на боли в шее, общую слабость и затрудненное глотание. В результате медики обнаружили у него осложнения остеохондроза, которое вызвало образование дискоостеофитного комплекса на уровне двух позвонков. Это состояние могло привести к инвалидности, поэтому актеру провели срочную операцию.

Как выглядит сейчас звезда "Сватов" Федор Добронравов

Звезда "Сватов" пробыл в стационаре 8 дней, после чего ему назначили длительную реабилитацию. Из-за этого Добронравов принял решение приостановить работу в театре до января 2025 года.

Федор Добронравов поддерживает войну против Украины

Что сейчас со здоровьем путиниста неизвестно, но актер, несмотря на болезнь, был задействован в нескольких фильмах. С его участием выйдут кинокартины "Чебурашка-2", "Сказка сказывается", а также сериал "Мастодонт-2", где он сыграл главную роль.

Федор Добронравов перенес сложную операцию в 2024 году

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне звезда "Сватов" Татьяна Васильева. Актриса назвала Галкина "сволочью" и заявила о "гибели" Украины.