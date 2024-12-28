Назвала Галкина "сволочью" и заявила о "гибели" Украины: что говорит о войне звезда "Сватов" Васильева
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Артистка неоднократно делала абсурдные заявления касательно Украины
Актриса Татьяна Васильева, как и певица Ирина Аллегрова, открыто поддерживают путинский режим и агрессию против Украины. 77-летняя звезда российского шоу-бизнеса сейчас редко появляется на публике, но запомнилась своими скандальными высказываниями.
"Телеграф" решил выяснить, как изменилась Татьяна Васильева и что говорит о войне в Украине. Мы узнали, чем сейчас она занимается.
Чем известна Татьяна Васильева и где сейчас
Актриса родилась в 1947 году в Санкт-Петербурге и еще в школе начала мечтать о сцене. Татьяна начала ходить в театральные кружки и после окончания школы поехала в Москву, где стала студенткой Школы-студии МХАТ.
В 22-летнем возрасте Васильеву приняли на работу в Московский театр сатиры и она начала активно заниматься развитием своей карьеры. Помимо выступлений в театрах, Татьяна также работала в кино, она даже снялась в украинском комедийном сериале "Сваты", где сыграла своенравную маму Ларисы Буханкиной.
Сейчас Васильевой 77 лет, она редко появляется на светских мероприятиях и перестала играть в кино, поскольку стала невостребованной. Но актриса продолжает работать в театре на Трубной и гастролирует с различными спектаклями по России.
В июле 2023 года у Татьяны Васильевой были проблемы со здоровьем, у нее обнаружили "камни в ушах". Она некоторое время лежала в больнице. Внешне артистка также очень изменилась, возрастные изменения сыграли с ней злую шутку.
Что Татьяна Васильева говорит о войне и Украине
В 2015 году актриса оказалась в базе "Миротворца" за то, что сознательно нарушила государственную границу Украины и выступала в незаконно аннексированном Крыму. И еще до начала полномасштабной войны Васильева рассказывала о доверии российскому диктатору Путину.
Когда в конце 2022 года Россия напала на Украину, звезда "Сватов" поддержала агрессию против нашей страны. Она заявила, что стала большой патриоткой России и если бы ей было меньше лет, то отправилась бы в зону боевых действий.
Более того, Васильева в шоу "Антонимы" заявила о фактической гибели Украины как государства. Путинистка сказала, что наша страна якобы уже поделена между Россией и Америкой, а Западная Украина отойдет в Польшу. Васильева перестала общаться с друзьями из Украины и обычно ее интервью о нашей стране не обходятся без слов "фашисты и нацисты".
Осуждает актриса и российских знаменитостей, которые в начале войны выехали из Российской Федерации. Юмориста Максима Галкина, который не побоялся выступить против путинского режима, она обозвала "сволочью" и "предателем". А про Пугачеву сказала, что она величайшая женщина, но оказалась очень глупой, из-за того, что выехала со своим мужем и детьми.
"Телеграф" писал ранее, где сейчас звезда "Универа" Иванова и что говорит о войне. Актриса родилась в России, но вішла замуж за известного украинца.