Схуд, осунувся і став схожим на старого діда: як змінився путініст Іван Будько зі "Сватів" і чим займається

Добронравов зрадив довіру та любов українських фанатів

Багато російських акторів, які полюбилися глядачам завдяки українському комедійному серіалу "Свати", підтримали путінський режим. Серед них актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху, а також Федір Добронравов, який запам’ятався роллю Івана Будько.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає актор-путініст і чим займається. Ми дізналися, які у нього проблеми зі здоров’ям.

Як змінився актор Федір Добронравов із "Сватів"

Уродженець Таганрога Федір Добронравов, який зрадив любов та довіру української аудиторії, бо підтримав повномасштабне вторгнення Росії, помітно постарів. Багато шанувальників стали відзначати, що "Іван Будько" схуд і осунувся, а раніше виглядав "свіжішим".

Федір Добронравов зараз і під час зйомок "Сватів"

Актор відпустив сиву бороду, яка додала йому віку і став схожим на старого діда. Різниця відчутна, якщо порівнювати його зовнішній вигляд зараз та під час зйомок серіалу "Свати".

Як змінився Федір Добронравов

Варто також зазначити, що у лютому минулого року у актора-путіністу виникли серйозні проблеми зі здоров’ям, через які йому довелося взяти творчу паузу.

Федір Добронравов відростив бороду і помітно постарів.

63-річний Федір Добронравов потрапив до лікарні зі скаргами на біль у шиї, загальну слабкість та утруднене ковтання. В результаті медики виявили у нього ускладнення остеохондрозу, що спричинило утворення дискоостеофітного комплексу на рівні двох хребців. Цей стан міг призвести до інвалідності, тому акторові провели термінову операцію.

Як виглядає зараз зірка "Сватів" Федір Добронравов

Зірка "Сватів" пробув у стаціонарі 8 днів, після чого йому призначили тривалу реабілітацію. Через це Добронравов ухвалив рішення призупинити роботу у театрі до січня 2025 року.

Федір Добронравов підтримує війну проти України

Що зараз зі здоров’ям путініста невідомо, але актор, попри хворобу, був залучений у кількох фільмах. За його участю вийдуть кінокартини "Чебурашка-2", "Казка дається взнаки", а також серіал "Мастодонт-2", де він зіграв головну роль.

Федір Добронравов переніс складну операцію у 2024 році

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну зірка "Сватів" Тетяна Васильєва. Актриса назвала Галкіна "сволотою" та заявила про "загибель" України.