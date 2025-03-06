Был старейшим в мире актером: как сейчас выглядит могила звезды "Сватов" Зельдина, умершего в 101 год

Артист выходил на сцену до самой своей смерти в 2016 году

Советский и российский актер Владимир Зельдин украинцам запомнился ролью отца "бабушки Оли" Людмилы Артемьевой в сериале "Сваты". Однако за спиной артиста — многолетняя работа на сцене, ведь сам он дебютировал в кино в 1941 году, а до этого уже был театральной легендой.

Зельдин умер в 2016-м на 102 году жизни. "Телеграф" рассказывает, что известно об актере, от чего он умер, где похоронен и как выглядит его могила.

Владимир Зельдин — что о нем известно

Родился 10 февраля 1915 года в Козлове (ныне Мичуринск, Тамбовская область). После смерти отца-музыканта был принят трубачом в оркестр Высшей пограничной школы. В начале 1930-х годов Зельдин поступил на актерский курс при Театре МГСПС (позже – Театр имени Моссовета).

Владимир Зельдин в молодости

В 1938 году начал работать в Театре транспорта (ныне Театр имени Н. В. Гоголя), играя в постановках по классическим произведениям. Широкую известность получил после роли Мусаиба в фильме Ивана Пырьева "Свинарка и пастух" 1941 года.

В 1942–1943 годах служил в Алма-Атинском русском драматическом театре. Затем Зельдин снялся в известных картинах как "Карнавальная ночь" (1956), "Дядя Ваня" (1970), "Женщина в белом" (1981), "Десять негритят" (1987) и многих других.

В серьезных отношениях был трижды. От первой жены (фактической) Людмилы Мартыновой был сын Павел — он прожил всего два года (1938—1940). Второй женой стала актриса Генриетта Островская. С третьей официальной женой Иветтой Капраловой Зельдин прожил до своей смерти, а она сама пережила мужа на год.

Зельдин с женой Иветтой

Долгожитель Владимир Зельдин

Был одним из профессиональных актеров, который встретил 100-летний юбилей, оставаясь в профессии. С 95 лет и до своей смерти в 101 год (2010–2016) Зельдин считался старейшим действующим актером в мире. Однако позже оказалось, что пережил его американский актер Норман Ллойд, который умер в возрасте 106 лет в 2021 году.

Известно, что Зельдин отметил свой 100-летний юбилей на сцене. На 101-й день рождения он снова вышел на сцену, исполнив главную роль в спектакле "Танцы с учителем".

Смерть Зельдина и как выглядит его могила

Скончался 31 октября 2016 года в 9:00 утра в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, не дожив чуть более трех месяцев до своего 102-го дня рождения. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Актер был похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 5).

В 2017 году умерла вдова актера, урну с ее прахом похоронили в могиле покойного мужа. В 2018 году был установлен бронзовый памятник, где артист изображен в костюме Дон Кихота.

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