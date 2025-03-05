Была звездой советского кино: как сейчас выглядит Софочка из "Не может быть!" и куда пропала актриса

Актриса Лариса Еремина давно покинула Россию

Впервые она появилась на больших экранах в комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Также зрители помнят Ларису Еремину по роли Софочки в фильме 1975 года "Не может быть!". Сейчас артистка живет за океаном и ей 74 года.

Еремина давно бросила Москву и перебралась в Голливуд. "Телеграф" рассказывает, что известно о бывшей звезде советского кино и как она сейчас выглядит.

Лариса Еремина — что о ней известно

Родилась 12 сентября 1950 года в Тирасполе, Молдова. В возрасте шести лет ее семья переехала в Кишинев, где Лариса окончила школу с золотой медалью. Несмотря на ожидания родителей, предрекавшие дочери научную карьеру, девушка решила стать актрисой. В 1972 году окончила московскую Школу-студию МХАТ.

Дебютировала Еремина в кино в 1973 году в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", сыграв одну из девушек на княжеском пиру. Также Лариса известна по ролям в фильмах "Не может быть!" (1975) и "Трактир на Пятницкой" (1978).

Еремина в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Кадр из фильма "Не может быть!"

Большую популярность актриса обрела, снявшись в главной роли в фильме украинского режиссера Евгения Шерстобитова "Поцелуй Чаниты". Съемки картины проходили на киностудии Довженко в 1974 году.

Эмиграция Ларисы Ереминой

В 1979 году артистка вышла замуж за скрипача Григория Вейна, и сразу после свадьбы супруги улетели в США. Через пару недель после приезда в Нью-Йорк Еремина снялась в фильме Raise the Titanic ("Поднять "Титаник") студии Universal.

Со временем молодая семья обосновалась в Лос-Анджелесе. У Ларисы и Григория есть двое детей — сын Алана (1980) и дочь Мариану (1990).

Сейчас актрисе 74 года и она продолжает актерскую карьеру. Кроме того, с 1983-1989 год Еремина преподавала в университете Лос-Анджелеса, а с 1985 по 2005 год работала ведущей.

В 1987 году Лариса основала школу актерского мастерства и режиссуры The Original Stanislavsky Academy-West. Она также занимается режиссурой и пишет сценарии.

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