Укр

Была звездой советского кино: как сейчас выглядит Софочка из "Не может быть!" и куда пропала актриса

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сейчас Ларисе Ереминой 74 года
Сейчас Ларисе Ереминой 74 года. Фото кадр из фильма

Актриса Лариса Еремина давно покинула Россию

Впервые она появилась на больших экранах в комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Также зрители помнят Ларису Еремину по роли Софочки в фильме 1975 года "Не может быть!". Сейчас артистка живет за океаном и ей 74 года.

Еремина давно бросила Москву и перебралась в Голливуд. "Телеграф" рассказывает, что известно о бывшей звезде советского кино и как она сейчас выглядит.

Лариса Еремина — что о ней известно

Родилась 12 сентября 1950 года в Тирасполе, Молдова. В возрасте шести лет ее семья переехала в Кишинев, где Лариса окончила школу с золотой медалью. Несмотря на ожидания родителей, предрекавшие дочери научную карьеру, девушка решила стать актрисой. В 1972 году окончила московскую Школу-студию МХАТ.

Дебютировала Еремина в кино в 1973 году в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", сыграв одну из девушек на княжеском пиру. Также Лариса известна по ролям в фильмах "Не может быть!" (1975) и "Трактир на Пятницкой" (1978).

лариса еремина Иван Васильевич меняет профессию
Еремина в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
лариса еремина софочка
Кадр из фильма "Не может быть!"

Большую популярность актриса обрела, снявшись в главной роли в фильме украинского режиссера Евгения Шерстобитова "Поцелуй Чаниты". Съемки картины проходили на киностудии Довженко в 1974 году.

лариса еремина
лариса еремина

Эмиграция Ларисы Ереминой

В 1979 году артистка вышла замуж за скрипача Григория Вейна, и сразу после свадьбы супруги улетели в США. Через пару недель после приезда в Нью-Йорк Еремина снялась в фильме Raise the Titanic ("Поднять "Титаник") студии Universal.

лариса еремина
лариса еремина

Со временем молодая семья обосновалась в Лос-Анджелесе. У Ларисы и Григория есть двое детей — сын Алана (1980) и дочь Мариану (1990).

Сейчас актрисе 74 года и она продолжает актерскую карьеру. Кроме того, с 1983-1989 год Еремина преподавала в университете Лос-Анджелеса, а с 1985 по 2005 год работала ведущей.

лариса еремина

В 1987 году Лариса основала школу актерского мастерства и режиссуры The Original Stanislavsky Academy-West. Она также занимается режиссурой и пишет сценарии.

лариса еремина
лариса еремина

Ранее мы писали, что известный певец-путинист сбил женщину в Москве. "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне Александр Буйнов.

Теги:
#Иван Васильевич меняет профессию #Лариса Еремина