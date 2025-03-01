Режиссера, снявший фильмы "12 стульев" и "Тот самый Мюнхгаузен", не стало 5 лет назад

Советский и российский режиссер Марк Захаров умер в 2019 году из-за серьезного заболевания. Артисту было 85 лет и теперь он покоится на одном из московских кладбищ для звезд российского кинематографа и эстрады.

С 1973 года до самой смерти Захаров являлся художественным руководителем Московского театра "Ленком". "Телеграф" рассказывает, что известно о режиссере и как выглядит его могила сейчас.

Марк Захаров — что о нем известно

Родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году Захаров окончил актерский факультет ГИТИСа. Уже в студенческие годы, в 1956 году он сделал первые шаги в режиссуре во время работы с самодеятельным коллективом Пермского университета.

Марк Захаров в молодости

С 1965 года режиссер работал в Московском театре сатиры, а в 1973 году занял пост главного режиссера "Ленкома". Захаров принимал участие в создании популярных киноработ того времени, таких как "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев", "Обыкновенное чудо", а также поставил более пятидесяти спектаклей.

Захаров на съемках "12 стульев" с Андреем Мироновым, 1976 год

Съемки "Мюнхгаузена" с Олегом Янковским, 1979 год

Личная жизнь Марка Захарова

Был женат на актрисе Нине Лапшиновой (1932—2014). В 1962 году родилась единственная дочь Александра, которая в последствии тоже стала актрисой. Сейчас Захарова играет в "Ленкоме", в 2001 году получила "народную" РФ.

Захаров с женой Ниной и дочерью Александрой

От чего умер Марк Захаров

Умер в Москве 28 сентября 2019 года на 86-м году жизни от двусторонней пневмонии. Прощание состоялось 1 октября в театре "Ленком", после чего Захаров был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как выглядит могила Марка Захарова сейчас

В 2020 года на могиле режиссера был открыт памятник. Монумент представляет собой две створки театрального занавеса с крестом в центре, выполненные из природного камня и бронзы.

Ранее мы писали, от чего в 68 лет умер актер Алексей Булдаков. Оказывается, он поддерживал аннексию украинского Крыма.