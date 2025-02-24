Звезда "Особенностей национальной охоты" неожиданно умер в Монголии

Российский актер Алексей Булдаков, сыгравший генерала Михалыча в фильме "Особенности национальной охоты" неожиданно скончался на 69 году жизни. Артист поддерживал аннексию Крыма и агрессию путинской политики.

Булдаков родился в Алтайском крае, РФ, а ушел из жизни в Монголии. "Телеграф" рассказывает, что известно о крымнашисте, де похоронен и как выглядит его могила.

Алексей Булдаков — что о нем известно

Родился 26 марта 1951 года в алтайском селе Макаровка. С детства увлекался искусством и участвовал в самодеятельности. После школы поступил в Павлодарское театральное училище. Прежде чем перебраться в Москву Булдаков работал в провинциальных театрах.

Алексей Булдаков в молодости

Широкая популярность пришла к актеру в 1995 году, когда он сыграл генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты". После этого Булдаков стал культовой фигурой российского, пропагандистского кино. Затем снялся в фильмах "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной политики", в российско-украинском сериале "Исцеление любовью" и других проектах. Получил "народного" РФ в 2009 году.

Кадр из фильма "Особенности национальной охоты"

Стал украинофобом

Актер поддерживал агрессию России против Украины. В марте 2014 года он подписал письмо в поддержку российского диктатора Путина. Был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

Личная жизнь Алексея Булдакова

Был женат на Людмиле Булдаковой. Детей у пары не было. Людмила была его второй женой и долгое время работала директором обувного магазина. Предыдущая (гражданская) жена Булдакова, Людмила Кормунина, родила в 1988 году актеру сына Ивана, он с семьей живет на Мальте.

Булдаков с женой Людмилой

Сын Булдакова - Иван

От чего умер Булдаков и как выглядит могила

Скончался 3 апреля 2019 года во время гастролей в Монголии. Причиной смерти стала эмболия — тромб. Булдаков похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 23 августа 2022 года на могиле путиниста открыли памятник: надгробие с фотографией актёра, его именем и датами жизни и смерти.

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