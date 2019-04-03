Умер звезда фильма "Особенности национальной охоты"

Новости культуры: Умер актер Алексей Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты".

Актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", скончался в возрасте 68 лет.

Булдаков был на гастролях. О причинах смерти пока не сообщают. Но, по словам представителя Гильдии актеров кино, у актера оторвался тромб.

О смерти актера также сообщил в своем Instagram президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов.

До 1995 года Булдаков был преимущественно актером второго плана, но роль генерала Иволгина сделала из него звезду. ее он воплотил в нескольких комедиях Александра Рогожкина: "Особенности национальной охоты" (1995), "Операция "С Новым годом!" (1996), "Особенности национальной рыбалки" (1997), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000) и Дмитрия Месхиева "Особенности национальной политики" (2003).

Алексей Булдаков также снимался в клипах Ларисы Долиной "Погода в доме", "Обижаюсь" и "Ты полюбил другую женщину".