Умер актер из "Улицы разбитых фонарей"

Новости культуры: В понедельник, 1 апреля, умер актер Александр Васильев, который прославился после съемок в сериале Улица разбитых фонарей.

Российский актер Александр Васильев скончался в возрасте 60 лет после длительной борьбы с недугом.

"Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым, и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа "старого доброго" Ленфильма, его традиций, обычае, памяти…

Ленфильм скорбит вместе с родными и близкими. Выражаем соболезнования супруге Александра – Татьяне Стрежбецкой. Мы сохраним память об Александре Германовиче Васильеве в наших сердцах", – указано в заявлении.

Прощание с Александром Васильевым состоится на Ленфильме 3 апреля в 11:00. Отпевание пройдет в 14:00 в церкви Смоленской Иконы Божьей матери, а похороны состоятся на Смоленском кладбище.