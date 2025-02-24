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Був кримнашистом і помер у 68 років: як виглядає могила "генерала Михалича" Олексія Булдакова

Автор
Тетяна Кармазіна
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Олексій Булдаков помер у 2019 році
Олексій Булдаков помер у 2019 році. Фото Колаж "Телеграфу"

Зірка "Особливостей національного полювання" несподівано помер у Монголії

Російський актор Олексій Булдаков, який зіграв генерала Михалича у фільмі "Особливості національного полювання", несподівано помер на 69 році життя. Артист підтримував анексію Криму та агресію путінської політики.

Булдаков народився в Алтайському краї, РФ, а пішов із життя у Монголії. "Телеграф" розповідає, що відомо про кримнашиста, де похований і як виглядає його могила.

Олексій Булдаков — що про нього відомо

Народився 26 березня 1951 року в алтайському селі Макарівка. З дитинства захоплювався мистецтвом і брав участь у самодіяльності. Після школи вступив до Павлодарського театрального училища. Перш ніж перебратися до Москви Булдаков працював у провінційних театрах.

Олексій Булдаков у молодості
Олексій Булдаков у молодості

Широка популярність прийшла до актора у 1995 році, коли він зіграв генерала Іволгіна у фільмі "Особливості національного полювання". Після цього Булдаков став культовою постаттю російського, пропагандистського кіно. Потім знявся у фільмах "Особливості національної риболовлі", "Особливості національної політики", у російсько-українському серіалі "Зцілення коханням" та інших проєктах. Отримав "народного" РФ у 2009 році.

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Кадр із фільму "Особливості національного полювання"

Став українофобом

Актор підтримував агресію Росії проти України. У березні 2014 року він підписав листа на підтримку російського диктатора Путіна. Був внесений до бази даних сайту "Миротворець".

олексій булдаков миротворець

Особисте життя Олексія Булдакова

Був одружений із Людмилою Булдаковою. Дітей у пари не було. Людмила була його другою дружиною та довгий час працювала директором взуттєвого магазину. Попередня (громадянська) дружина Булдакова, Людмила Кормуніна, народила у 1988 році актору сина Івана, він із сім’єю живе на Мальті.

олексій булдаков людмила булдакова
Булдаков із дружиною Людмилою
Іван Булдаков олексій булдаков
Син Булдакова – Іван

Від чого помер Булдаков і як виглядає могила

Помер 3 квітня 2019 року під час гастролей у Монголії. Причиною смерті стала емболія — тромб. Булдакова поховано на Троєкурівському цвинтарі в Москві. 23 серпня 2022 року на могилі путініста відкрили пам’ятник: надгробок із фотографією актора, його ім’ям та датами життя і смерті.

олексій булдаков могила
олексій булдаков пам’ятник могила

Раніше ми писали, як виглядає могила батька путініста Ігоря Вєрніка. Виявляється, він народився в Одесі.

Теги:
#Могила #Олексій Булдаков #Особливості національного полювання