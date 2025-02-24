Був кримнашистом і помер у 68 років: як виглядає могила "генерала Михалича" Олексія Булдакова

Зірка "Особливостей національного полювання" несподівано помер у Монголії

Російський актор Олексій Булдаков, який зіграв генерала Михалича у фільмі "Особливості національного полювання", несподівано помер на 69 році життя. Артист підтримував анексію Криму та агресію путінської політики.

Булдаков народився в Алтайському краї, РФ, а пішов із життя у Монголії. "Телеграф" розповідає, що відомо про кримнашиста, де похований і як виглядає його могила.

Олексій Булдаков — що про нього відомо

Народився 26 березня 1951 року в алтайському селі Макарівка. З дитинства захоплювався мистецтвом і брав участь у самодіяльності. Після школи вступив до Павлодарського театрального училища. Перш ніж перебратися до Москви Булдаков працював у провінційних театрах.

Олексій Булдаков у молодості

Широка популярність прийшла до актора у 1995 році, коли він зіграв генерала Іволгіна у фільмі "Особливості національного полювання". Після цього Булдаков став культовою постаттю російського, пропагандистського кіно. Потім знявся у фільмах "Особливості національної риболовлі", "Особливості національної політики", у російсько-українському серіалі "Зцілення коханням" та інших проєктах. Отримав "народного" РФ у 2009 році.

Кадр із фільму "Особливості національного полювання"

Став українофобом

Актор підтримував агресію Росії проти України. У березні 2014 року він підписав листа на підтримку російського диктатора Путіна. Був внесений до бази даних сайту "Миротворець".

Особисте життя Олексія Булдакова

Був одружений із Людмилою Булдаковою. Дітей у пари не було. Людмила була його другою дружиною та довгий час працювала директором взуттєвого магазину. Попередня (громадянська) дружина Булдакова, Людмила Кормуніна, народила у 1988 році актору сина Івана, він із сім’єю живе на Мальті.

Булдаков із дружиною Людмилою

Син Булдакова – Іван

Від чого помер Булдаков і як виглядає могила

Помер 3 квітня 2019 року під час гастролей у Монголії. Причиною смерті стала емболія — тромб. Булдакова поховано на Троєкурівському цвинтарі в Москві. 23 серпня 2022 року на могилі путініста відкрили пам’ятник: надгробок із фотографією актора, його ім’ям та датами життя і смерті.

Раніше ми писали, як виглядає могила батька путініста Ігоря Вєрніка. Виявляється, він народився в Одесі.