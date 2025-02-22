Батько відомого у Росії актора-мовчуна: як виглядає могила уродженця Одеси Еміля Вєрніка

Ігор Вєрнік поховав батька за пів року до повномасштабного вторгнення Росії

Батько російського актора Ігоря Вєрніка, виявляється, народився в українській Одесі. Помер Еміль Вєрнік незадовго до повномасштабного нападу Росії на Україну.

Народний артист РФ помер 2021 року. "Телеграф" розповідає, що відомо про Еміла Вєрніка, де похований одесит і як виглядає його могила.

Еміль Вєрнік — що про нього відомо

Народився 4 вересня 1924 року в Одесі, а у сім років із сім’єю перебрався до Харкова. 1941 року вступив до Українського театрального інституту (зараз Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого).

З наближенням німців до Харкова сім’я Вєрніка евакуювалася до Казахстану. Там він працював у свиносовгоспі та організував драмгурток. Потім вирушив до евакуйованого у Саратові Українського театрального інституту, який був тимчасово об’єднаний з "ГІТІСом", і закінчив акторський факультет у 1946 році.

З 1947 по 1958 рік Еміль працював актором та режисером у театрі "Московські літературні читання". З 1969 до 2002 року він обіймав посаду головного режисера літературно-драматичного мовлення Всесоюзного радіо. У 1999 році йому було присвоєно "народного" РФ.

Еміль Вєрнік (зліва)

Особисте життя Еміля Вєрніка

Був одружений з педагогом музичної школи Анною Вєрнік. У них двоє синів: Ігор та Вадим. Перший — став відомим у Росії актором театру та кіно, є син Григорій. А другий — журналістом та телеведучим. Крім того, у сім’ї був прийомний син Ростислав Дубинський, син Анни Павлівни від першого шлюбу.

Еміль Вєрнік з сім’єю

Еміль Вєрнік з дружиною Анною

Дружина Анна померла 2009 року. Сини Еміля, які мають українське коріння, мовчать про війну Росії проти України. У грудні 2024 року Ігор Вєрнік отримав від диктатора Путіна орден "За заслуги у культурі та мистецтві". Наразі обидва продовжують жити та працювати в країні-агресорці.

Ігор, Еміль та Вадим Вєрніки

Еміль Вєрнік з онуком Григорієм та сином Вадимом

Від чого помер Еміль Вєрнік

На час смерті чоловікові було 96 років. Помер Вєрнік 9 квітня 2021 року в Москві від зупинки серця. Прощання відбулося 13 квітня у портретному фоє МХТ імені А. П. Чехова.

Як виглядає могила Еміля Вєрніка

Режисер був похований на Востряковському цвинтарі (дільниця 4) у Москві, разом із дружиною Анною, яка раніше була захоронена на іншій ділянці кладовища.

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