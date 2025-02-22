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Батько відомого у Росії актора-мовчуна: як виглядає могила уродженця Одеси Еміля Вєрніка

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Еміль Вєрнік помер у 2021 році Новина оновлена 22 лютого 2025, 19:38
Еміль Вєрнік помер у 2021 році. Фото Колаж "Телеграфу"

Ігор Вєрнік поховав батька за пів року до повномасштабного вторгнення Росії

Батько російського актора Ігоря Вєрніка, виявляється, народився в українській Одесі. Помер Еміль Вєрнік незадовго до повномасштабного нападу Росії на Україну.

Народний артист РФ помер 2021 року. "Телеграф" розповідає, що відомо про Еміла Вєрніка, де похований одесит і як виглядає його могила.

Еміль Вєрнік — що про нього відомо

Народився 4 вересня 1924 року в Одесі, а у сім років із сім’єю перебрався до Харкова. 1941 року вступив до Українського театрального інституту (зараз Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого).

Еміль Вєрнік

З наближенням німців до Харкова сім’я Вєрніка евакуювалася до Казахстану. Там він працював у свиносовгоспі та організував драмгурток. Потім вирушив до евакуйованого у Саратові Українського театрального інституту, який був тимчасово об’єднаний з "ГІТІСом", і закінчив акторський факультет у 1946 році.

З 1947 по 1958 рік Еміль працював актором та режисером у театрі "Московські літературні читання". З 1969 до 2002 року він обіймав посаду головного режисера літературно-драматичного мовлення Всесоюзного радіо. У 1999 році йому було присвоєно "народного" РФ.

Еміль Вєрнік
Еміль Вєрнік (зліва)

Особисте життя Еміля Вєрніка

Був одружений з педагогом музичної школи Анною Вєрнік. У них двоє синів: Ігор та Вадим. Перший — став відомим у Росії актором театру та кіно, є син Григорій. А другий — журналістом та телеведучим. Крім того, у сім’ї був прийомний син Ростислав Дубинський, син Анни Павлівни від першого шлюбу.

еміль Вєрнік ігор Вєрнік у дитинстві вадим Вєрнік у дитинстві
Еміль Вєрнік з сім’єю
Еміль Вєрнік анна Вєрнік
Еміль Вєрнік з дружиною Анною

Дружина Анна померла 2009 року. Сини Еміля, які мають українське коріння, мовчать про війну Росії проти України. У грудні 2024 року Ігор Вєрнік отримав від диктатора Путіна орден "За заслуги у культурі та мистецтві". Наразі обидва продовжують жити та працювати в країні-агресорці.

ігор Вєрнік еміль Вєрнік вадим Вєрнік
Ігор, Еміль та Вадим Вєрніки
еміль Вєрнік григорій Вєрнік вадим Вєрнік
Еміль Вєрнік з онуком Григорієм та сином Вадимом

Від чого помер Еміль Вєрнік

На час смерті чоловікові було 96 років. Помер Вєрнік 9 квітня 2021 року в Москві від зупинки серця. Прощання відбулося 13 квітня у портретному фоє МХТ імені А. П. Чехова.

вадим Вєрнік ігор Вєрнік похорон еміля Вєрніка

Як виглядає могила Еміля Вєрніка

Режисер був похований на Востряковському цвинтарі (дільниця 4) у Москві, разом із дружиною Анною, яка раніше була захоронена на іншій ділянці кладовища.

еміль Вєрнік могила
еміль Вєрнік пам’ятник на могилі

Раніше ми писали, що спадок путініста Олександра Маслякова ділять його родичі. Там сотні мільйонів.

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#Ігор Верник #Еміль Верник