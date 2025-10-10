З ботаніка у секс-символа? Як у юності виглядав Павло Дуров — з лисиною і відстовбурченими вухами

Засновник Telegram зробив пластику та пересадку волосся

Засновник популярного в Україні месенджера Telegram Павло Дуров, хоч людина й не дуже публічна, але не раз опинялася в центрі скандалів. Підприємець родом із Росії, який відзначає цієї п’ятниці 41-річчя, в юності не міг похвалитися зовнішністю, яку має сьогодні.

Що потрібно знати:

У юності Дуров виглядав як типовий "ботанік" з окулярами

Ставши успішним, він зробив пластичні операції та змінив стиль

Раніше Дуров розкрив секрет зовнішніх трансформацій

Дуров інколи ділиться в соцмережах знімками, на яких виглядає красиво і привабливо. Програміст із задоволенням демонструє спортивне тіло, густе волосся та напрочуд молоде обличчя без зморшок та слідів втоми.

Звичайно, багато з цього можна пояснити тренуваннями та здоровим способом життя, але відновити шевелюру та змінити форму вух набагато складніше. Але колись майбутній мільярдер виглядав зовсім інакше.

Як Павло Дуров виглядав до пластики

У 16-18 років Дуров був худорлявим юнаком з помітними проблемами із зором, через що постійно носив окуляри, які надавали йому образу типового "ботаніка". Вже під час навчання в університеті він відмовився від окулярів та перейшов на контактні лінзи.

Після успішного запуску російської соціальної мережі "ВКонтакте" (заборонена в Україні) та появи перших серйозних доходів Дуров починає приділяти більше уваги зовнішності: оновлює гардероб та експериментує з образом.

Одними з перших змін стали пересадка та фарбування волосся. Крім того, чоловік, зважаючи на все, переніс отопластику — операцію з корекції форми вух.

У 2020 році, в день свого народження, Дуров опублікував пост у Telegram, де поділився секретами здоров’я та молодості. Він розповів, що повністю відмовився від алкоголю та м’яса, уникає переїдання, багато спить, регулярно займається спортом, намагається мінімізувати стрес і вважає за краще жити на самоті, щоб не залежати від чужих звичок та ритму життя.

Нагадаємо, що 24 серпня 2024 року Павла Дурова та його супутницю Юлію Вавілову затримали в паризькому аеропорту. Після допиту Вавілову та охоронця підприємця відпустили, проте їх телефони вилучили для експертизи. Французька влада звинуватила Дурова у сприянні тероризму, торгівлі наркотиками, шахрайстві, відмиванні грошей, поширенні дитячої порнографії, обході санкцій та інших тяжких злочинах. Згодом Павла відпустили.

Сам російський мільярдер є багатодітним батьком. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про матір його 3 дітей Ірину Болгар.