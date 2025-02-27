Сталин ему аплодировал стоя: от чего умер первый в СССР "стендапер" Аркадий Райкин и как выглядит его могила

Артист страдал от давления советских властей, его пытались подвергнуть цензуре

Одни артисты танцуют под дудку диктатора, как путинский шут Владимир Винокур, другие идут против деспотизма. Таким был Аркадий Райкин, который хоть и был любимчиком Сталина, но не боялся высмеивать несовершенства политической системы.

Юмориста знали во всем СССР и даже далеко за границей. Райкин давал концерты в Лондоне, а также выступал в украинской Днепровской филармонии. Артиста не стало в далеком 1987 году. "Телеграф" рассказывает, что известно об Аркадии Райкине, от чего он умер в 76 лет, где похоронен и как выглядит его могила сейчас.

Аркадий Райкин — что о нем известно

Родился 24 октября 1911 года в Риге, тогда входившей в состав Российской империи. Его семья была еврейского происхождения. Вскоре после его рождения родные переехали в Петроград (ныне Санкт-Петербург).

Аркадий Райкин в детстве

С юности Райкин увлекался театром и поступил в Ленинградский театральный институт, который окончил в 1935 году. Уже во время учебы он проявил себя как талантливый артист. Настоящую известность Райкин получил в 1939 году, когда выступил на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады с номером "Дефицит" — сатирическим монологом о трудностях советской жизни. Он занял первое место, и с этого дня началась его громкая карьера на эстраде.

До появления официального жанра "стендап" Райкин уже делал его аналоги — выходил на сцену один и рассказывал сатирические истории, смешивая монологи с театральной игрой. Он был настоящим мастером перевоплощения и даже получил прозвище "человек с тысячью лиц".

Аркадий Райкин в молодости

В годы Великой Отечественной войны Райкин активно выступал перед солдатами, а после — основал и возглавил Ленинградский театр эстрады и миниатюр, который впоследствии стал известным театром "Сатирикон".

В своих номерах он высмеивал бюрократию, карьеризм, формализм и другие недостатки советской системы, что нередко вызывало недовольство властей. Благосклонно относился к юмористу Сталин, который однажды даже аплодировал ему стоя, но после смерти диктатора его не раз пытались подвергнуть цензуре. Народная любовь спасала Райкина от серьезных репрессий. В 1987 году он перенес театр "Сатирикон" в Москву, где продолжал работать до конца жизни.

Личная жизнь Аркадия Райкина

Был женат на актрисе, родом из Сумской области, Рут Иоффе (1912–1989). В 1950 году у них родился сын Константин Райкин, который стал известным актером и режиссером. В 2018 году Райкин-младший попал в "Миротворец" за незаконное посещения аннексированного Крыма. 26 февраля 2022 года артист подписал обращение российских деятелей культуры с призывом прекратить войну России против Украины.

Райкин с женой Руфь

Константин Райкин - тогда и сейчас

От чего умер Аркадий Райкин

Ушел из жизни 17 декабря 1987 года (по другим данным — 20 декабря) в Москве на 77-м году жизни вследствие осложнений ревмокардита (клиническое проявление ревматизма). Его похоронили на Новодевичьем кладбище, участок № 10.

Как выглядит могила Аркадия Райкина

Могила оформлена в строгом стиле, на ней установлен бюст Райкина в полный рост. На надгробии выбиты имя, даты рождения и смерти. К могиле часто приходят поклонники, оставляют цветы и благодарственные записки.

Ранее мы писали о могиле путиниста Валентина Гафта. На ней установлен непонятная глыба с надписью.