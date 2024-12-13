Призывал "разобрать Украину на куски": что говорит о войне путинский шут Винокур

76-летний юморист родом из Курска оправдывает убийства украинцев

Этот юморист был популярен не только в России, но и в Украине. На нашем телевидении, к сожалению, часто "крутили" пропагандистскую юмористическую передачу "Аншлаг" с Региной Дубовицкой, где Владимир Винокур — нынешний путинист — пытался смешить зал нелепыми шутками и пародиями.

Он фигурант базы "Миротворец" не просто так. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне в Украине кремлевский шут Винокур и как сейчас выглядит.

Что Владимир Винокур говорит о войне

Юморист родом из Курска, который сейчас нередко попадает под "хлопки". Сторонник путинского режима с 2014 года оправдывает агрессию своей страны-оккупантки. Винокур радовался событиям на Донбассе и захвату украинских территорий российскими военными. За отрицание российской агрессии и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины попал в "Миротворец".

В 2019 года Винокур разразился скандальным заявлением о разделе Украины. "Россия хотела мирным путем решить все, но… Смешно говорить об украинской армии, об украинской авиации, об украинском космосе. Ну, сами понимаете… Так пускай Австро-Венгрия и Польша заберут себе куски Украины, и тогда все очень мирно произойдет", — сказал тогда юморист, страна которого сегодня подвергается ударам неизвестными БПЛА.

Как сейчас выглядит Владимир Винокур

В начале 2022 года он поддержал Путина за "признание ДНР и ЛНР", а после полномасштабного вторжения России в Украину поддержал так называемое "СВО". "Нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину досталась нелегкая судьба, тяжёлая, но Россия по истории привыкла. Каждые 100 лет враги нападают, потом их выбрасывают из России, они 100 лет готовятся – и опять. Но Победа за нами!", — выдал старый маразматик в августе 2023 года.

Позже российский диктатор Путин вручил Винокуру орден "За заслуги перед Родиной" I степени. Тот начал расхваливать младшего за себя на 4 года главу Кремля. "У Путина есть говорящий чемодан для д*рьма. Его зовут Владимир Винокур", — шутили в сети после выслуживания старого шута.

В марте 2024 года Винокур приехал развлекать российских оккупантов в самарский госпиталь. Под аккомпанемент баяна калеки-террористы исполнили "Смуглянку", после чего путинист заявил, что "улыбка лечит".

В России Владимир Винокур становится никому не нужным. Так, во многих городах страны-агрессорши на выступление путинского шута приходит очень мало россиян. Он выступает практически в пустых залах.

Отметим, что многие артисты в России продались за кровавый рубль и теперь поддерживают путинский режим. Ранее "Телеграф" писал, что говорит о войне Гарик Сукачев, которого когда-то слушали в Украине.