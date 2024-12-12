Выступил перед преступницей, похищающей детей из Украины: что говорит о войне Леонид Агутин и где он сейчас

Певец цинично выступил на свадьбе спонсоров войны против Украины

Российский певец Леонид Агутин находится в браке с украинкой. Анжелика Варум родилась во Львове, а вот сам артист является москвичом. Если кто-то считал, что позиция Агутина антивоенная, то глубоко ошибался.

56-летний исполнитель в сентябре этого года выступил на свадьбе международных преступников в России. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне против Украины Леонид Агутин и где он сейчас.

Что известно о Леониде Агутина

Родился в Москве в семье известного российского музыканта Николая Агутина. Окончил джазовую школу, с 1986 по 1988 год служил в пограничных войсках КГБ СССР на границе с Финляндией. В 1992 году окончил МГИК.

С 1989 года в составе российских коллективов Агутин выступал в союзных республиках СССР в качестве артиста на разогреве. Стал лауреатом международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала 1993". Первый альбом "Босоногий мальчик" стал визитной карточкой артиста в российский шоу-бизнес.

В 2008 году тогдашний президент-алкоголик Медведев сделал Леонида Агутина "заслуженным" в РФ. Интересно, что в 2011 году певец вместе с актрисой Татьяной Лазаревой, осудившей режим Путина, принял участие в украинском телешоу "Зірка+Зірка".

На Анжелике Варум женат с 2000 года. Супруги имеют дочь Лизу, которая живет в США с американским паспортом. Также у Агутина есть дочь Полина от предыдущего брака. Она с мамой живет во Франции.

Леонид Агутин никакой не антивоенный

В 2016 году певец показал себя как крымнашист, когда выступил в аннексированном Крыму на пропагандистском фестивале. В 2020 году стал участником фестиваля "Таврида Арт". "Давно не бывал в Крыму, какая атмосфера и какой воздух! Прекрасное место, поэтому никогда не унывайте", — тогда сказал россиянин со сцены. Ясно, что попал в "Миротворец".

Лишь спустя около недели после полномасштабного вторжения России в Украину певец соизволил высказать, что он против войны. "Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины с украинцами, в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Всё это в прошлом. Я не требую, ибо кому нужны мои требования. Я молю — остановите войну", — написал Агутин в Инстаграме.

Такая позиция Агутина привела к отмене его концертов в нескольких городах России. В июне 2022 года единоросс Сергей Миронов обвинил певца и его жену Анжелику Варум в финансировании ВСУ, от чего сам Агутин отрекся: "Мы никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца и многие с удовольствием подхватили. На моих страницах в соцсетях мы давно это опровергли с фактами и доказательствами".

И вот артист показал свою гнилую натуру. 8 сентября 2024 года Агутин выступил на свадьбе международных преступников Марии Львовой-Беловой и Константина Малофеева. "Невеста" — уполномоченная по правам ребенка в РФ, ответственная за депортацию тысяч детей из оккупированных Россией украинских территорий. "Жених" — российский олигарх, которого называют "одним из главных спонсоров войны с Украиной". Малофеев начал финансировать войну российских оккупантов еще в 2014 году. Кроме того, стоит отметить, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест чиновницы Львовой-Беловой.

Вот такая она "антивоенная позиция" у россиян. Кстати, Агутин отправил свою жену Анжелику подальше от России, к дочери в Америку, а сам он, как мы видим, не брезгует обеспечивать семью кровавыми рублями.

Агутин на свадьбе спонсоров войныпротив Украины

Ранее сообщалось, что о дружбе с Владимиром Зеленским говорил один российский актер. "Телеграф" писал, что говорит о войне путинист Марат Башаров.