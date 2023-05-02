Подельница путина "оправдалась" за похищение украинских детей - у Зеленского назвали ее людоедом

В Украине уже успели отреагировать на заявления путинской приспешницы

Так называемая "уполномоченная по правам ребенка при президенте россии" и подельница диктатора путина мария львова-белова, ордер на арест которых выдала Гаага, заявила, что "не видит ничего плохого" в том, что украинским детям, вывезенным с оккупированных территорий, выдают российское гражданство.

Об этом она заявила в интервью для американского издания Vice News, отметив, что россия не забирает у этих детей гражданство Украины, вместо этого просто "дополняет его еще и российским". Также она добавила, что согласно Женевской конвенции "россия имеет право эвакуировать детей из зоны, где для их жизни и здоровья есть опасность".

"Гражданство Украины остается у них. Мы же его не отменяем. Мы не заменяем. Мы дополняем и даем возможность (получить гражданство рф — ред.). Это о стирании идентичности? Конечно, нет", — пояснила она.

Кроме того, по словам путинской приспешницы, россия якобы предоставляет возможность изучения украинского языка тем детям, которые изъявили такое желание.

"Все, что касается наших действий, которые предпринимались в моменте, я могу со 100% уверенностью сказать, что там не было ни грамма политики. Только сопереживание, только любовь. Поэтому я могу точно сказать, что мне не стыдно ни за одно свое действие" — подчеркнула она.

В Украине уже успели резко отреагировать на заявление львовой-беловой. В частности, советник руководителя Офиса президент Михаил Подоляк на своей странице в Twitter отметил, что россия является "идеальной конструкцией ада".

"Разыскиваемая МКС за военные (геноцидные) преступления мария львова-белова вальяжно дает интервью американским журналистам, где рассказывает о "необычном материнском сердце" и искренне удивляется обвинениям:

– Мы всего лишь пришли в их города, уничтожили их дома, на их глазах убили и покалечили родителей, отправили в фильтрационные лагеря в далекие регионы, где жестоко издеваемся и заставляем слушать пропагандистские лекции, и дополнили это… вторым паспортом. Разве это не спасение? Разве это не о "русском милосердии"? Разве это не о справедливости? Разве мы не вправе их лишить неправильной идентичности?

Более точной иллюстрации к слову "людоед" невозможно придумать…", — говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что в Сети кадры из нового интервью российского "уполномоченного по правам ребенка" уже подверглись резким реакциям со стороны пользователей. Большинство, не подбирая слова, критикуют львовую-беловую и ее заявления. Есть и такие, кто откровенно удивляется, почему западное издание берет интервью у человека, который весь мир признал злоумышленницей и отмечают, что он должен давать не комментарии журналистам, а показания следователям.

Ранее Телеграф сообщал, как уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук рассказала, сколько украинских детей россия вывезла на свои территории и где именно они могли оказаться.