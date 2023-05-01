Директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель и экс-советник уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский специально для "Телеграфа" подчеркнул важные моменты

После того как Международный уголовный суд выдал в марте ордер на арест российских президента владимира путина и детского омбудсмена марии львовой-беловой, оккупанты сменили технологию действий в депортации детей с временно оккупированной территории Украины.

Из сети исчезли показательные мероприятия – как депортированных детей принимают региональные власти рф. Также погранслужба ФСБ рф стала засекречивать списки персональных данных детей, которые пересекают границу временно оккупированной территории Украины и рф. В детских домах, куда распределяют депортированных, администрациям донесли инструкции по верификации лиц, которые интересуются усыновлением детей с временно оккупированных рф территорий Украины.

Но процессы депортации детей с временно оккупированной территории Украины в рф продолжаются.

Стоит отметить, что на данный момент оккупанты перешли от количественного показателя депортации детей – к, если можно так сказать, качественному. На данный момент на оккупированных территориях Украины депортацию детей курирует гуманитарный штаб партии "Единая россия", за деятельность которой отвечает вице-спикер государственной думы рф Анна Кузнецова (она бывший детский омбудсмен рф). Сейчас в зону оккупации приезжают бригады врачей из регионов рф, которые проводят глубинные профилактические осмотры проживающих там детей. Полученные данные об их здоровье синхронизируются с базами данных рф – и берутся во внимание во время принятия решения о депортации той или иной группы детей. Поэтому процесс депортации замедлился, но всё равно идет. Однако после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в конце апреля резолюцию, где признала действия диктаторского режима кремля по депортации украинских детей в россию геноцидом украинского народа, рф попытается еще больше скрыть этот преступный процесс.

Еще один циничный момент – сейчас перед депортацией детей представители оккупационных администраций оформляют на ребенка гражданство рф, чтобы в будущем апеллировать в международных инстанциях, что эти дети на момент депортации якобы являлись гражданами рф.

Я считаю, что соответствующая резолюция ПАСЕ – это обратный отсчет для всех деятелей рф (и не только), которые причастны к депортации украинских детей. Уверен, что уже идет установление всех чиновников, причастных к этому ужасному процессу. Их ожидают не только персональные санкции, но и привлечение к уголовной ответственности.

В будущем же всему диктаторскому режиму путина предстоит персональная ответственность, в том числе за депортацию детей, принудительное лишение родительских прав, другие варварские действия, имеющие целью уменьшение количества украинского народа.