Россия ворует украинских детей: глава Минобороны назвал ужасающую цифру
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Украинским детям дают российское гражданство по упрощенной схеме
Оккупанты вывезли из захваченных населенных пунктов свыше 13 тысяч детей. Все они находятся на территории россии без родителей и их могут определить в местные семьи.
Об этом на своей странице Twitter рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, россия продолжает нарушать правила ведения войны и Женевскую конвенцию. С оккупированных территорий в рф было вывезено больше 13 тысяч украинских детей. Где они точно находятся — неизвестно. К ним не пускают членов семьи и представителей международных организаций.
"Россия депортировала более 13 000 украинских детей. 4-я Женевская конвенция призывает способствовать возобновлению контактов и встречам членов семьи. Но цель "русского мира" другая — убить миллионы украинцев и сделать их детей русскими", – написал Резников.
Напомним, что в конце мая владимир путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства детям, вывезенным из Украины, в том числе Донецкой и Луганской областей, именуемых псевдореспубликами "ДНР" и "ЛНР".
Ранее мы рассказывали о том, всего из Украины в рф принудительно депортировали около 1,6 млн человек. Неизвестно, в каких условиях их содержат и когда удастя им вернуться домой.