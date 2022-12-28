Россия ворует украинских детей: глава Минобороны назвал ужасающую цифру

Украинским детям дают российское гражданство по упрощенной схеме

Оккупанты вывезли из захваченных населенных пунктов свыше 13 тысяч детей. Все они находятся на территории россии без родителей и их могут определить в местные семьи.

Об этом на своей странице Twitter рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, россия продолжает нарушать правила ведения войны и Женевскую конвенцию. С оккупированных территорий в рф было вывезено больше 13 тысяч украинских детей. Где они точно находятся — неизвестно. К ним не пускают членов семьи и представителей международных организаций.

"Россия депортировала более 13 000 украинских детей. 4-я Женевская конвенция призывает способствовать возобновлению контактов и встречам членов семьи. Но цель "русского мира" другая — убить миллионы украинцев и сделать их детей русскими", – написал Резников.

Напомним, что в конце мая владимир путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства детям, вывезенным из Украины, в том числе Донецкой и Луганской областей, именуемых псевдореспубликами "ДНР" и "ЛНР".

Ранее мы рассказывали о том, всего из Украины в рф принудительно депортировали около 1,6 млн человек. Неизвестно, в каких условиях их содержат и когда удастя им вернуться домой.