Государство-агрессор планирует предоставлять гражданство сиротам со всей Украины

Российский президент и кровавый диктатор владимир путин подписал очередной циничный указ, которым упростил порядок принятия российского гражданства для детей-сирот из Украины.

Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили российские СМИ, опубликовав текст документа. Из него стало известно, что кровавый диктатор внес изменения в указ от 2019 года "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о принятии гражданства РФ в упрощенном порядке".

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Так, в указе идет речь не только о детях из "квазиреспублик" в Донецкой и Луганской областях. Государство-агрессор также будет предоставлять гражданство сиротам из всей Украины.

"Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской заботы, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство РФ в упрощенном порядке", — отмечается в тексте документа.

Путин упростил порядок принятия гражданства РФ для детей из Украины

Напомним, что за несколько дней до этого российский президент подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей смогут получить гражданство россии по упрощенной системе. После этого в ЕС заявили, что законность такого шага не признает ни одно цивилизованное государство мира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с владимиром путиным. В ходе беседы турецкий лидер предложил провести в Стамбуле встречу между делегациями Украины, ООН и РФ.