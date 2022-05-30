Укр

путин подписал циничный указ насчет украинских детей

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кровавый диктатор не может остановиться в своих планах на Украину Новость обновлена 30 мая 2022, 19:14
Кровавый диктатор не может остановиться в своих планах на Украину

Государство-агрессор планирует предоставлять гражданство сиротам со всей Украины

Российский президент и кровавый диктатор владимир путин подписал очередной циничный указ, которым упростил порядок принятия российского гражданства для детей-сирот из Украины.

Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили российские СМИ, опубликовав текст документа. Из него стало известно, что кровавый диктатор внес изменения в указ от 2019 года "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о принятии гражданства РФ в упрощенном порядке".

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Так, в указе идет речь не только о детях из "квазиреспублик" в Донецкой и Луганской областях. Государство-агрессор также будет предоставлять гражданство сиротам из всей Украины.

"Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской заботы, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство РФ в упрощенном порядке", — отмечается в тексте документа.

Путин упростил порядок принятия гражданства РФ для детей из Украины
Путин упростил порядок принятия гражданства РФ для детей из Украины

Напомним, что за несколько дней до этого российский президент подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей смогут получить гражданство россии по упрощенной системе. После этого в ЕС заявили, что законность такого шага не признает ни одно цивилизованное государство мира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с владимиром путиным. В ходе беседы турецкий лидер предложил провести в Стамбуле встречу между делегациями Украины, ООН и РФ.

Теги:
#Украина #Дети #Россия #Владимир Путин #Указ