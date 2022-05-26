Никто не признает: в ЕС отреагировали на указ путина насчет Херсонской и Запорожской областей

Любые планы Кремля в Украине будут провальны

Надежды путинского режима на насильную паспортизацию жителей оккупированных Запорожской и Херсонских областей не оправдаются. В этом уверены представители Евросоюза, которые подчеркивают — законность подобного шага не признает ни одно цивилизованное государство мира.

Об этом заявил руководитель представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас в своем Twitter, передает "Телеграф".

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По его словам, российские оккупанты терпят на юге Украины поражение за поражением. Сначала были проблемы с проведением референдума о создании "Херсонской народной республики", затем — о присоединении к Крыму и, наконец-то, разговоры о "слитии" непосредственно с россией. Все эти идеи, отмечает Маасикас, провалились, так и не воплотившись в жизнь.

"Почему они думают, что запланированная сейчас "паспортизация" будет лучше усвоена? — задает риторический вопрос чиновник. — И в любом случае никто никогда не признает никаких подобных действий".

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Напомним, что российский диктатор владимир путин подписал скандальный указ, упрощающий для жителей Херсона и Запорожья российских паспортов, в среду, 25 мая. Некоторые эксперты связывают такое решение с необходимостью россиянам закрепиться на юге и обеспечить воду для Крыма.

Раньше мы также писали о том, что гражданство рф по упрощенной системе могут отныне получить и жители оккупированного Мариуполя.