путин подписал наглый указ насчет жителей Херсонской и Запорожской областей
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лидер рф продолжает вести незаконные действия по отношении к украинским территориям
Кровавый президент российской федерации владимир путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей смогут получить гражданство россии по упрощенной системе.
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Соответствующий документ был обнародован в среду, 25 мая, на официальном сайте правовой информации.
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