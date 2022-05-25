Укр

путин подписал наглый указ насчет жителей Херсонской и Запорожской областей

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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российский диктатор владимир путин Новость обновлена 25 мая 2022, 14:17
российский диктатор владимир путин

лидер рф продолжает вести незаконные действия по отношении к украинским территориям

Кровавый президент российской федерации владимир путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей смогут получить гражданство россии по упрощенной системе.

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Соответствующий документ был обнародован в среду, 25 мая, на официальном сайте правовой информации.

Указ, подписанный российским президентом
Указ, подписанный российским президентом

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