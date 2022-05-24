С "референдумом" не выходит: раскрыты планы кремля насчет Херсона

Оккупационные власти хотят присоединить Херсонщину к Крыму и включить в свой состав как "Таврическую губернию"

россия осознает, что провести референдум в Херсонской области ей не удастся, ведь жители на него просто не придут, поэтому решила подготовить другой сценарий оккупации.

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Об этом во время своего интервью для "Украинской правды" рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопросы журналиста относительно дальнейших планов оккупационных властей на Херсонщину.

"Они уже поняли, что не идут люди на референдум, они не придут и не проголосуют даже под тем влиянием, под которым там сейчас находятся. Этого не будет. Поэтому теперь они прорабатывают другие варианты, без референдума", — объяснил он.

По его словам, еще в имперские времена административный центр Херсонской губернии находился в Симферополе, поэтому именно это в дальнейшем и может попытаться возродить российская федерация просто по обращению так называемого временного "руководства".

"И, таким образом, один из основных вариантов, который они сейчас прорабатывают – это присоединение Херсонской области к Крыму и вхождение в состав россии как "Таврическая губерния", – пояснил Буданов, подчеркнув, что мнение людей оккупантов абсолютно не интересует.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупационные власти могут отказаться от проведения референдумов в Херсонской области и даже не будут спрашивать у здешних жителей, хотят ли они присоединения к россии.

Также напомним, что, несмотря на систематически репрессии со стороны оккупантов, жители Херсонщины не теряют проукраинских настроений и мужественно противостоят так называемой "новой власти" захватчиков. Люди выходят на проукраинские митинги и прямо заявляют, что не собираются сотрудничать с врагом.