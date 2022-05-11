Референдум заменили пытками людей: Арестович рассказал о судьбе Херсонщины

В регионе есть минимум одна "пыточная" для жителей с проукраинской позицией

В Херсонской области, которую оккупанты активно пытаются оккупировать и "пристегнуть" к рф, пока не будут проводить никаких референдумов о смене статуса региона. При этом россияне продолжают мародерствовать, а также издеваться над мирными жителями.

Об этом во время программы "Фейгин LIVE" в ночь на 11 мая заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

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По словам военного эксперта, никакого "народного волеизъявления" о присоединении куда-либо на Херсонщине в ближайшее время проводить не будут. Сейчас захватчики заняты другими делами, среди которых — и массовое воровство сельскохозяйственной техники, которая вывозится из областного центра.

"Комбайны, автобусы, урожай и все вот такое", — перечисляет Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что Херсон остается очень важной темой для власти, происходящее в области регулярно отслеживается с помощью поступающих данных разведки. Последние, к слову, не слишком позитивные.

"Там, по оперативным данным, еще одна пыточная тюрьма появилась. В области", — говорит Арестович.

Назвать конкретный населенный пункт советник главы ОП отказался — мол, информация еще проверяется на подлинность.

Интересно, что в целом на Херсонщине после вторжения россиян чего только не происходило. Как признаются местные жители, бывало всякое — порой даже сами захватчики просили убежища, чтобы спрятаться от своих же. Таким образом россияне пытаются отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

При этом в других населенных пунктах продолжается беспредел. На днях стало известно о похищении известной футбольной судьи из Новой Каховки. Где находится женщины и почему ее забрали, неизвестно.