Укр

Россиян вперед гонит только страх перед кадыровцами, грозящими расстрелами - Егор Чернев

Автор
Егор Чернев Егор Чернев
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Кадыровцы Новость обновлена 11 мая 2022, 04:53
Кадыровцы

Нардеп Егор Чернев рассказал о ситуации в Херсонской области

Снова на нуле, теперь на Херсонщине. Здесь своя атмосфера. Орки достигли максимума своих наступательных возможностей и сейчас пытаются воевать в основном артиллерией.

Гатят, не жалея снарядов. Для разоблачения наших огневых позиций посылают вперед одиночные танки-камикадзе, которые наши уничтожают, не выдавая основные опорные пункты.

В отличие от Донбасса, где нам противостоят также т.н. "лднровцы", здесь – только россияне. Сражаются еще хуже, боятся еще больше.

Как рассказывают пленные, вперед их гонит только страх перед кадыровцами, грозящими расстрелами тем, кто пытается отказаться.

Доходило до того, что орки приходили к местным жителям и просили их скрыть от своих, пока не подойдут ВСУ и не заберут их в плен. Их переодевали и держали в подвале, затем передавали нашим бойцам.

Сейчас на Херсонщине россияне изрядно окопались и сидят по своим норам. Поэтому наши ожидают западного тяжелого вооружения и дальнобойной артиллерии, чтобы начать их выжигать оттуда и разрушать логистику поставок топлива и боеприпасов.

И рашисты непременно побегут. Они всегда бегут, как только начинают нести большие потери. И тогда мы перейдем в контрнаступление. А Херсон, Каховка, Скадовск и другие города и села будут освобождены. Без вариантов.

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Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Егор Чернев
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