Нардеп Єгор Чернєв розповів про ситуацію у Херсонській області

Знову на нулі, тепер на Херсонщині. Тут своя атмосфера. Орки досягли максимуму своїх наступальних можливостей і зараз намагаються воювати переважно артилерією.

Гатять, не шкодуючи снарядів. Для викриття наших вогневих позицій посилають уперед поодинокі танки-камікадзе, які наші майстерно знищують, не видаючи основні опорні пункти.

На відміну від Донбасу, де нам протистоять також т.зв. "лднрівці", тут — лише росіяни. Воюють ще гірше, бояться ще більше.

Як розповідають полонені, уперед їх жене лише страх перед кадирівцями, які погрожують розстрілами тим, хто намагається відмовитися.

Доходило до того, що орки приходили до місцевих мешканців і просили їх сховати від своїх, поки не підійдуть ЗСУ та не заберуть їх у полон. Їх перевдягали і тримали у підвалі, потім передавали нашим бійцям.

Зараз на Херсонщині росіяни добряче окопалися та сидять по своїх норах. Тож наші чекають на західне важке озброєння та дальнобійну артилерію, щоб почати їх випалювати звідти та руйнувати логістику постачання палива та боєприпасів.

І рашисти неодмінно побіжать. Вони завжди біжать, як тільки починають нести великі втрати. І тоді ми перейдемо у контрнаступ. А Херсон, Каховка, Скадовськ та інші міста та села будуть звільнені. Без варіантів.