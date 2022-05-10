Украинскую судью похитили на Херсонщине за проукраинскую позицию

Храбрая женщина выходила на митинги в поддержку Украины

Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) неизвестные похитили футбольную судью Ирину Петрову.

Об этом сообщила Каховская городская территориальная громада на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в понедельник, 9 мая, Петрову схватила группа людей в гражданской одежде с георгиевскими лентами. Инцидент произошел у подъезда рефери. По словам очевидцев, мужчины были в нетрезвом состоянии и принудительно отвели девушку в отделение полиции, где она сейчас и находится.

По информации sport24, Петрова ранее отказалась судить футбольный турнир, организованный пророссийскими депутатами.

Новая Каховка с первых день полномасштабного вторжения рф в Украину была оккупирована войсками рф. Петрова выходила на митинг за Украину в городе, о чем она сообщала на своей странице в Facebook.

Ирина обслуживала международные футбольные матчи среди женских команд, а также национальные — среди мужских. Отметим, Петрова также работает спортивным тренером по футболу.

Ранее сообщалось, что УЕФА все еще занимается делом украинских болельщиков, которые "оскорбляли президента рф путина и россиян" на Евро-2022 по футзалу.

Напомним, игрок сборной Украины забил гол в АПЛ.