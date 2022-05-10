Укр

УЕФА ведет расследование оскорблений путина украинскими болельщиками

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Болельщики исполнили известную песню про путина Новость обновлена 10 мая 2022, 18:56
Болельщики исполнили известную песню про путина

В организации ждут надлежащего времени, чтобы объявить о результатах расследования

В УЕФА прокомментировал ход расследования поведения украинских болельщиков на чемпионате Европы-2022 по футзалу.

Соответствующая запись появилась на ТАСС.

В главном футбольном органе Европы отметили, что расследования продолжается.

"Разбирательство все еще продолжается. Решение будет объявлено в надлежащее время", – сообщили в УЕФА.

Напомним, 4 февраля в полуфинальном матче встретились Украина и россия (2:3). Болельщики на арене в Амстердаме скандировали известные кричалки про путина и россиян. В рф это расценили, как "призыв к насилию в отношении россиян" и подали жалобу в УЕФА. Россияне при этом призвали наказать украинских "упырей", а во время самого матча в рф отключали звук.

Добавим, что сборная Украины заняла 4-е место на Евро-2022 по футзалу, уступив в малом финале испанцам (4:1). Победителем турнира стала команда Португалии. Пиренейцы совершили грандиозный камбек в решающем матче с россиянами (4:2).

Ранее сообщалось, что УЕФА выбросила российские футбольные клубы и сборные из еврокубков.

Теги:
#Украина #Футбол #УЕФА #Россия
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