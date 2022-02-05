Укр

Россиян второй день трясет из-за матча с Украиной: во время трансляции на росТВ отключили звук

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Украинские болельщики на Евро-2022 Новость обновлена 05 февраля 2022, 13:39
Украинские болельщики на Евро-2022

В РФ решили заглушить песни украинцев.

Украинские болельщики стали настоящими героями полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу Украина — Россия (2:3) в Амстердаме (Нидерланды). На российском ТВ были вынуждены применять меры, чтобы россияне не слышали всем известную песню про Владимира Путина.

Об этом в интервью "Чемпионату" рассказал комментатор Аркадий Белый.

В эфире российского канала МатчТВ решили вместо живого звука с трибун пустить интершум (имитация звука с трибун). Такое решение было принято российской стороной в связи с кричалками украинских фанов. К слову, нидерландские организаторы просили украинцев не петь неспортивные песни, однако фанаты "Желто-синих" продолжали. Белый отметил, что УЕФА разберется с украинцами, которые своими песнями лишь подставили национальную сборную и федерацию.

"Я, когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам даже пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики. Это отвратительно, но к игрокам всё это никакого отношения не имеет — никакого хамства на поле не было. Мне стыдно за сборную Украины в этом смысле. Самое ужасное, что это может ударить по самой Украине. УЕФА это просто так не оставит. Уверен, что наша федерация напишет протест", — рассказал Белый.

Сборная Украины сыграет в матче за 3-е место против Испании (6 февраля), Россия и Португалия в тот же день разыграют золотые медали.

Добавим, что кричалки украинских болельщиков вызвали истерику в России. Там действительно хотят подать протест на действия фанов "Желто-синих".

Теги:
#Футзал #Сборная Украины по футзалу
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