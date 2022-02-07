"Держали кубок в руках": Португалия обломала Россию в финале Евро по футзалу (видео)

В решающем матче произошел грандиозный камбэк.

В воскресенье, 6 февраля, в Амстердаме на арене Ziggo Dome сразу же после матча за "бронзу" с участием Украины состоялась финальная игра чемпионата Европы-2022 по футзалу Португалия — Россия. Встреча завершилась победой пиренейцев со счетом 4:2.

Россияне умудрились проиграть, ведя в счете 2:0. За команду РФ забивали Антон Соколов и Андрей Афанасьев, а португальцев порадовали голы в исполнении Томаша Пасу, Дмитрия Путилова (автогол), Андре Коэлью и Пани Варелы.

Таким образом, сборная Португалии дважды подряд выиграла "золото" Евро, а россияне проиграли свой 6-й финал при одной победе (1999 год).

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев, комментируя итоги игры, заявил, что Россия уже держала Кубок Европы у себя в руках, однако затем уставшие футзалисты начали играть на "Дзюбу".

"Игра было красивой и драматичной. Ситуация по ходу матча быстро менялась. В первом тайме уже держали кубок в руках. В конце устали и выносили мяч через большого форварда. Как сборная по футболу, и здесь играли будто через Дзюбу", — цитирует Свищева "Чемпионат".

Напомним, сборная Украины по футзалу в матче за "бронзу" без шансов проиграла Испании (1:4). К слову, украинцев могут ожидать последствия за поведение болельщиков в полуфинальной игре с Россией (2:3).